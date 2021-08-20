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Toni Koskela: Daha iyi hazırlanıp, tur için mücadele edeceğiz

20.08.2021 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'nin teknik direktörü Toni Koskela, mağlubiyetten ötürü üzgün olduklarını söyledi.

Toni Koskela: Daha iyi hazırlanıp, tur için mücadele edeceğiz

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Koskela, maça iyi hazırlandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mağlubiyetten dolayı üzgünüz. Kazanan Fenerbahçe oldu. Tüm takım iyi bir mücadele gösterdi ve iyi çalıştı. İkinci yarıda biraz daha etkili oynamayı istedik, o anlarda iyi işler başardık ama golü yedik. İlk ve ikinci yarıda oyuncular büyük bir dayanıklılık gösterdi. Evimize bu skorla mağlup dönüp, daha iyi hazırlanıp, tur için mücadele edeceğiz."

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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