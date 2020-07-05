Tony Taylor, 2 yıl daha Pınar Karşıyaka’da

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD’li oyuncusu Tony Taylor ile yeni sözleşme imzaladı. Kırmızı-yeşilliler, geçtiğimiz sezon 13.18 sayı, 4.14 asist ve 2.36 ribaunt ortalaması ile mücadele eden 29 yaşındaki guard ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Pınar Karşıyaka, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla geçtiğimiz sezon başarılı performans gösteren ve iç saha maçlarındaki coşkusunu taraftarlarıyla paylaşan Tony Taylor’a yeşil-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
2020-2021 sezonunun kadro planlama çalışmasını yürüten Karşıyaka, Amath M’baye ile de 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.
(İHA)
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