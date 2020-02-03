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Topçamspor-Zile Belediyespor maçında tekme ve yumruklar konuştu

FUTBOL HABERLERİ  | 03.02.2020 10:09 | Son Güncelleme

Tokat’ta Amatör Ligin 10. haftasında sahaya çıkan Topçamspor ile Zile Belediyespor arasındaki futbol maçının son dakikasında çıkan kavga dolayısıyla maç tatil edildi. Çıkan kavga ve sonrasında yaşananlar tribünlerden cep telefonlarıyla kaydedildi.

Topçamspor-Zile Belediyespor maçında tekme ve yumruklar konuştu

Tokat’ta Uzunburun Tesisleri'nde oynanması planlanan maç, Pazar ilçesine alınmıştı. 2 Şubat günü saat 13.30’da başlayan Topçamspor-Zile Belediyespor maçı, Zile ekibinin 4-2’lik galibiyetiyle devam ediyordu.

TEKME VE YUMRUKLAR KONUŞTU

Zaman zaman yaşanan gerginlikler dolayısıyla duraklamaların bol olduğu maçta 90 dakikalık sürenin üzerine 4 dakikalık uzatma süresi eklendi. 90+3'te yaşanan bir pozisyon sonrasında her iki takımdan birer futbolcunun arasında başlayan itişmelere diğer oyuncuların da müdahale etmesiyle saha içerisinde tekme ve yumruklar konuşmaya başladı.

CEP TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Olayların tribünlerdeki taraftarlara da sıçraması sonrasında kavga büyüdü. Hakem tarafından müsabaka bitmesine 1 dakika kala tatil edilirken, saha içinde ve dışında yaşanan olaylar taraftarlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

(İHA)

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Topçamspor Zile Belediyespor maçta kavga kavga

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