Topçamspor-Zile Belediyespor maçında tekme ve yumruklar konuştu

Tokat’ta Uzunburun Tesisleri'nde oynanması planlanan maç, Pazar ilçesine alınmıştı. 2 Şubat günü saat 13.30’da başlayan Topçamspor-Zile Belediyespor maçı, Zile ekibinin 4-2’lik galibiyetiyle devam ediyordu.
Zaman zaman yaşanan gerginlikler dolayısıyla duraklamaların bol olduğu maçta 90 dakikalık sürenin üzerine 4 dakikalık uzatma süresi eklendi. 90+3'te yaşanan bir pozisyon sonrasında her iki takımdan birer futbolcunun arasında başlayan itişmelere diğer oyuncuların da müdahale etmesiyle saha içerisinde tekme ve yumruklar konuşmaya başladı.
Olayların tribünlerdeki taraftarlara da sıçraması sonrasında kavga büyüdü. Hakem tarafından müsabaka bitmesine 1 dakika kala tatil edilirken, saha içinde ve dışında yaşanan olaylar taraftarlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
(İHA)
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