Topçuoğlu ailesinden Gaziantep ve Kilis’e iki önemli eser

Gülsan Holding merkezinde imzalanan protokollere göre, Topçuoğlu Ailesi Kilis Merkez Mezarlığında, içerisinde cami, taziye evi, morg, gasilhane ve eklentilerinin bulunduğu Mehmet Ali Topçuoğlu Külliyesini, Şahinbey ilçesine de Filiz Topçuoğlu Camisi’ni yaptıracak.

Protokol imza törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Gaziantep Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Muhammet Önder, Topçuoğlu Ailesi’nin mensupları ve davetliler katıldı.

“DEVLET-MİLLET İŞBİRLİĞİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ”

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, hayırseverlerin Gaziantep’in başarısına olan katkısına dikkat çekti. Vali Çeber, "Burada her kişiye, sanayiciye, kurum amirine kısacası herkese örnek olmasını ümit ettiğim bir tablo ile beraberiz. Yani şu masa göründüğünden çok fazla şey ifade eden bir masa. Hem Gaziantep hem de Kilis’in insanları çok vatansever. Vatan, millet, bayrak ve değerlerine bağlı insanlar. Nereden geldiğini asla unutmuyorlar. Ekmek yediği toprakları asla unutmuyorlar. Her fırsatta geldiği yere nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüyorlar. Gaziantep’in başarısındaki en büyük etkenlerden birisi hayır sever insanlarıdır. Topçuoğlu Ailesi de bu süreci en güzel, sağlıklı ve verimli yürüttüğümüz bir ailemizdir. Devlet millet işbirliğinin en iyi sergilendiği bu tablonun oluşmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

“TOPÇUOĞLU AİLESİ KİLİS’E DEĞER KATIYOR”

Kilis Valisi Tahir Şahin de Topçuoğlu Ailesine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, “Bugün burada Kilis ilimize önemli bir eser kazandırmak için bir protokol imzalayacağız. Bu protokolü Topçuoğlu Ailesi ile yapmak bizim için çok kıymetli. Topçuoğlu Ailesi Serhat şehirde çok hizmet yaptı, eser bıraktı. İnşallah külliye ile beraber Serhat şehir daha da güzelleşecek. Topçuoğlu Ailesi Kilis’e değer katıyor. Hayrınız için teşekkür ediyoruz. Biz de bu hizmetin takipçisi olacağız. Kilis’e yakışan bir eser olacak. Tüm aileye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ SİZLERSİNİZ”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, yaptığı konuşmada, Topçuoğlu Ailesi’nin bugüne kadar yaptığı eserlerle her zaman en iyi, en kaliteli ve en vizyoner projelere imza attığını söyledi. Başkan Şahin, "Burası bir sanayi şehri olduğu kadar, kültür, medeniyet ve şefkat şehridir. Hayatlarımız bir gün bitecek ama arkada yaptığımız hizmetler kalacak. En büyük gücümüz sizlersiniz. Aş, iş üretirken memlekete dair sorunları kendi sorunlarınız olarak görüyorsunuz. Kilis ve Gaziantep tam bir kardeştir. Biz hakikaten çok seviyoruz. Eserler muhteşem. Topçuoğlu Ailesi, yapılan işi çok güzel yapıyor. Topçuoğlu Ailesi bir iş yaptıysa, bir proje ürettiyse her şey birinci sınıftır. En güzeli, en kalitelisi, en vizyonlusu yapılmıştır. Biz sizlerden razıyız. Allah da razı olsun" ifadelerine yer verdi.

“Mezarlığa yapılacak külliye büyük bir ihtiyacı karşılayacak”

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, her ihtiyaç duyduklarında Topçuoğlu Ailesinin desteğini yanlarında görmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Topçuoğlu Ailesi’nin Kilis’te çok sayıda sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdiğini belirten Başkan Servet Ramazan, "Kilis’te Topçuoğlu Ailesi tarafından üç yıl önce birincisi yaptırılan, daha sonra da ikincisi ve üçüncüsü yaptırılan taziye evlerini bitirmiş durumdayız. İnşallah üçüncü taziye evinin de açılışını kısa zamanda yapacağız. Bu taziye evleri gerçekten en fazla ihtiyaç duyulan mahallelere yapıldı. Bugün protokolünü imzaladığımız külliye Kilis Merkez Mezarlığı içerisinde yapılacak. Külliyenin hizmete girmesi ile Kilis merkezindeki camilerdeki cenaze işlemlerine son verilecek. Yeni külliye şehir içindeki trafiği rahatlatacak ve vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu önemli hizmetten dolayı Topçuoğlu Ailesine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

“GAZİANTEP’TE HAMURU EKMEĞE ÇEVİRDİK”

Gülsan Holding Onursal Başkanı Ali Topçuoğlu da törende yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk projeleri ile memlekete hizmet etmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Topçuoğlu, "Biz Kilis’ten geldik. Ecdadımız orada yatıyor. Bizler ilk sermayemizi orada kazandık. Gönlümüzün yarısı orada. Bu nedenle bir ayağımız hep orada. Bu memlekette yani Gaziantep’te de hamuru ekmeğe çevirdik. Hamdolsun kısmet oldu. Bunları bize Allah’ın verdiği bir nimet olarak görüyoruz. Ben hiçbir zaman ’Bu varlık benimdir’, diye düşünmedim. Her zaman paylaşmayı çocukluğumdan beri bilirim. Bundan dolayı bugüne kadar ne iş yaptıksa hep hizmet olarak yaptık. Ben istedim ki, daha iyilerini yapabilelim ama inşallah zaman içinde bizden sonra gelenler bayrağı taşımaya devam ederler" dedi.

“HER İKİ İLİMİZE DE HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ”

Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu ise törende yaptığı konuşmada Gaziantep ve Kilis’e hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Paylaşmayı önemsediklerini belirten Topçuoğlu, "Gerek Kilis, gerekse de Gaziantep’te üzerimize düşen sosyal sorumluluk projelerini yerine getirmeyi önemsiyoruz. Bize topluma hizmet anlamında, sosyal sorumluluk anlamında böyle bir taleple gelindiğinde memnuniyetle kabul ettik. Yaptığımız bir çok eğitim kurumu, sağlık tesisi, cami ve sosyal tesise yenilerini eklemekten mutluluk duyuyoruz. Her iki ilimize bu alanda hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.