YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Topkapı durağında bekleyen tramvayda çıkan yangın söndürüldü

Topkapı durağında bekleyen tramvayda çıkan yangın söndürüldü

21.05.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Topkapı durağında bekleyen tramvayda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattında faaliyet gösteren tramvayda, boş olduğu sırada çıkan yangın söndürüldü.

Hattın başlangıcı olan Topkapı durağında bekleyen tramvayın elektrik kablolarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, istasyon çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü. Yangın çıktığı sırada tramvayın boş olduğu ve henüz seferine başlamadığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşanmadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sultanbeyli’de 9’uncu Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başlıyorSultanbeyli’de 9’uncu Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başlıyor
Kars'ta otomobile yönelik silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktıKars'ta otomobile yönelik silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı
Gaziosmanpaşa’da 19 Mayıs fener alayı ve konserle kutlandıGaziosmanpaşa’da 19 Mayıs fener alayı ve konserle kutlandı
Anahtar Kelimeler:
yangın

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:34
Öğle
13:06
İkindi
17:02
Akşam
20:27
Yatsı
22:09
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tıp dünyasına geçti! Aynı bebeği ikinci kez doğuracak

Tıp dünyasına geçti! Aynı bebeği ikinci kez doğuracak

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.