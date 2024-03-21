Toplu tecavüze karışan Robinho'ya 9 yıl hapis cezası! Fakat bu cezayı hapishanede çekmeyecek...

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Robinho'nun 2017'de aldığı cezanın ülkede de geçerli olmasını kararlaştırdı. 40 yaşındaki Robinho'nun kararı temyize götürme hakkı bulunduğu ve bu süre zarfında serbest kalacağı belirtildi.

TOPLU TECAVÜZE KARIŞTIĞI GEREKÇESİYLE 9 YIL HAPİS

Robinho, 2013 yılında Milan'da forma giydiği dönemde, Milano'da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı.

İtalya Adalet Bakanlığı, Robinho'nun cezasının onanmasının ardından 2022'de Brezilya'ya iade talebi göndermişti.

ÜLKEMİZDE DE FORMA GİYMİŞTİ

Kariyerine ülkesinin Santos takımında başlayan Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'de forma giymişti.

Robinho, anayasa gereği vatandaşlarını başka bir ülkeye iade etmeyen Brezilya'ya 2020'de geri dönmüş ve sembolik bir ücretle Santos'a transfer olmuştu.





