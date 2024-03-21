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  4. Toplu tecavüze karışan Robinho'ya 9 yıl hapis cezası! Fakat bu cezayı hapishanede çekmeyecek...

Toplu tecavüze karışan Robinho'ya 9 yıl hapis cezası! Fakat bu cezayı hapishanede çekmeyecek...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.03.2024 12:28
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Brezilyalı eski futbolcu Robinho'nun İtalya'da genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezasını ülkesinde çekmesi gerektiğine karar verildi.

Toplu tecavüze karışan Robinho'ya 9 yıl hapis cezası! Fakat bu cezayı hapishanede çekmeyecek...

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Robinho'nun 2017'de aldığı cezanın ülkede de geçerli olmasını kararlaştırdı. 40 yaşındaki Robinho'nun kararı temyize götürme hakkı bulunduğu ve bu süre zarfında serbest kalacağı belirtildi.

TOPLU TECAVÜZE KARIŞTIĞI GEREKÇESİYLE 9 YIL HAPİS

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Robinho, 2013 yılında Milan'da forma giydiği dönemde, Milano'da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı.

İtalya Adalet Bakanlığı, Robinho'nun cezasının onanmasının ardından 2022'de Brezilya'ya iade talebi göndermişti.

ÜLKEMİZDE DE FORMA GİYMİŞTİ

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Kariyerine ülkesinin Santos takımında başlayan Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'de forma giymişti.

Robinho, anayasa gereği vatandaşlarını başka bir ülkeye iade etmeyen Brezilya'ya 2020'de geri dönmüş ve sembolik bir ücretle Santos'a transfer olmuştu.

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