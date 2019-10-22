Mynet Trend

Toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 22.10.2019 10:24 | Son Güncelleme

Adana'da portakal bahçesinde toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesinde uyuşturucu gizlendiği ihbarını aldı.

Belirlenen bahçeye giden ekipler, poşetler içinde toprağa gömülü, farklı renk ve şehirlerde 27 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis, uyuşturucu hapların kimin gömdüğünü belirleyip, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

topraga-gomulu-27-bin-uyusturucu-hap-ele-gecirildi_7658_dhaphoto5

topraga-gomulu-27-bin-uyusturucu-hap-ele-gecirildi_7658_dhaphoto3

topraga-gomulu-27-bin-uyusturucu-hap-ele-gecirildi_7658_dhaphoto1

Kaynak: DHA


Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Adana'da yapıldı! Tam 1 ton...Adana'da yapıldı! Tam 1 ton...
Kamera o sırada kayıttaydı! Tek başlarına harekete geçtilerKamera o sırada kayıttaydı! Tek başlarına harekete geçtiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana uyuşturucu

En Çok Okunan Trend Haberler

Esra Erol'da programına çıkmışlardı! Korkunç olay

Esra Erol'da programına çıkmışlardı! Korkunç olay

Başlarından vurulmuş halde ölü bulundular!

Başlarından vurulmuş halde ölü bulundular!

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

MasterChef'te iki isme şok ceza! Mehmet Şef çılgına döndü

MasterChef'te iki isme şok ceza! Mehmet Şef çılgına döndü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da 1 tonluk kehribar tespih! Guinness’e aday

Adana'da yapıldı! Tam 1 ton...

Karabük'te drone kurtarma operasyonu! Uçuruma tırmandılar

Kamera o sırada kayıttaydı! Tek başlarına harekete geçtiler

25 yıldır birlikte denize açılıyorlar

25 yıldır birlikte açılıyorlar: Önce konu mankenliği yapardım

Konya'da otobüs duraklarına asılan afişler sosyal medyada tepki çekti

Otobüs duraklarına asılan afiş sosyal medyada tartışma yarattı

Gülhane'de yürekleri ağza getiren görüntü

İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü

İzmir'de üvey kardeş vahşeti! Komşuları yardım çığlıklarına koştu!

Üvey kardeş vahşeti! Komşuları yardım çığlıklarına koştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.