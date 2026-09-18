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Toprağın altından çıktı! 1.900 yıl önceki çocukların izleri bulundu

Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti’nde yürütülen arkeolojik kazılarda, yaklaşık 1.900 yıl öncesine ait üç çocuğun ayak izleri gün yüzüne çıkarıldı. Roma dönemine ait hamamın farklı bölümlerinde sürdürülen çalışmalar sırasında ortaya çıkan izler, antik kentte yaşayan insanların günlük hayatına dair geçmişten günümüze ulaşan dikkat çekici bir iz bıraktı.

Toprağın altından çıktı! 1.900 yıl önceki çocukların izleri bulundu

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ve dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia’da arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor.

Toprağın altından çıktı! 1.900 yıl önceki çocukların izleri bulundu 1

HAMAM HAVUZLARI VE NİŞLER...

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ve ekibi, antik kentin batı caddesi yanında bulunan Roma Hamamı’nın spor alanı olan palaestra, giriş bölümündeki soyunmalık apodytorium ve içerisinde havuzların yer aldığı soğukluk bölümü frigidariumda çalışmalar yürüttü.

Bu yıl frigidarium bölümündeki kazı çalışmalarının tamamlandığını belirten Prof. Dr. Bilal Söğüt, bölgede önemli buluntulara ulaşıldığını ifade etti.

Toprağın altından çıktı! 1.900 yıl önceki çocukların izleri bulundu 2

GÜNLÜK YAŞAMA AİT İZLER BULUNDU

Kazı çalışmalarında hamamın havuzları ve çevresindeki bölümlere ait nişler ortaya çıkarılırken, yapının antik dönemde yıkıldığı haliyle üst örtüsüne ait mimari ve yapı malzemeleri de bulundu.

Çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan üç çocuğa ait ayak izleri ise antik kentte geçmişte yaşayan insanların günlük yaşamına ilişkin dikkat çekici bir iz olarak değerlendiriliyor.

Toprağın altından çıktı! 1.900 yıl önceki çocukların izleri bulundu 3

1.900 YIL ÖNCESİNE AİT

Yaklaşık bin 900 yıl öncesinden günümüze ulaşan ayak izleri, Stratonikeia’nın yalnızca anıtsal yapılarıyla değil, burada yaşayan insanların günlük hayatlarına ilişkin izleriyle de tarihi önem taşıdığını ortaya koyuyor.

Toprağın altından çıktı! 1.900 yıl önceki çocukların izleri bulundu 4

Toprağın altından çıktı! 1.900 yıl önceki çocukların izleri bulundu 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla UNESCO Stratonikeia Antik Kenti
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