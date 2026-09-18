iPhone 18 Pro fiyatı ne kadar, kaç TL? iPhone 18 Pro Max Türkiye fiyatı, özellikleri ve fiyat listesi

Apple'ın 9 Eylül'de tanıttığı iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, 18 Eylül (bugün) itibarıyla Türkiye'de satışa sunuldu.

Yeni modellerde A20 Pro çip, üç adet 48 MP arka kamera, değişken diyaframlı ana kamera, daha küçük Dynamic Island, 2 TB'a kadar depolama ve geliştirilmiş pil ömrü öne çıkıyor.

Apple Türkiye'nin resmi fiyatlarına göre iPhone 18 Pro 137.999 TL'den, iPhone 18 Pro Max ise 149.999 TL'den başlıyor. Her iki model de 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB depolama seçenekleriyle satılıyor.

IPHONE 18 PRO FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Apple'ın Türkiye mağazasında iPhone 18 Pro 256 GB'ın fiyatı 137.999 TL olarak yer alıyor.

Depolama kapasitesi yükseldikçe iPhone 18 Pro fiyatları şöyle değişiyor:

iPhone 18 Pro Türkiye fiyatı iPhone 18 Pro 256 GB 137.999 TL iPhone 18 Pro 512 GB 154.999 TL iPhone 18 Pro 1 TB 188.999 TL iPhone 18 Pro 2 TB 243.999 TL

Apple Türkiye'nin güncel mağaza sayfasında 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB seçenekleri bu fiyatlarla listeleniyor.

IPHONE 18 PRO MAX FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

iPhone 18 Pro Max'in Türkiye fiyatı 149.999 TL'den başlıyor.

Apple'ın açıkladığı depolama seçeneklerine göre fiyat listesi şöyle:

iPhone 18 Pro Max Türkiye fiyatı iPhone 18 Pro Max 256 GB 149.999 TL iPhone 18 Pro Max 512 GB 166.999 TL iPhone 18 Pro Max 1 TB 200.999 TL iPhone 18 Pro Max 2 TB 255.999 TL

Böylece iPhone 18 Pro ailesinin Türkiye'deki en yüksek fiyatlı seçeneği 255.999 TL'lik iPhone 18 Pro Max 2 TB oluyor.

IPHONE 18 PRO VE IPHONE 18 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

iPhone 18 Pro ve Pro Max birçok temel özelliği paylaşıyor.

Her iki telefonda da A20 Pro çip, 48 MP Fusion Ana kamera, 48 MP Fusion Ultra Geniş kamera ve 48 MP Fusion Telefoto kameradan oluşan üçlü arka kamera sistemi bulunuyor.

Temel özellikler şöyle:

Özellik iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max Ekran 6,3 inç Super Retina XDR OLED 6,9 inç Super Retina XDR OLED İşlemci A20 Pro A20 Pro Ana kamera 48 MP, değişken diyafram 48 MP, değişken diyafram Ultra geniş kamera 48 MP 48 MP Telefoto kamera 48 MP 48 MP Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Video oynatma 34 saate kadar 43 saate kadar Ağırlık 211 gram 249 gram Başlangıç fiyatı 137.999 TL 149.999 TL

Apple'ın resmi teknik özelliklerine göre iPhone 18 Pro 211 gram, iPhone 18 Pro Max ise 249 gram ağırlığında.

IPHONE 18 PRO KAÇ İNÇ? IPHONE 18 PRO MAX EKRANI KAÇ İNÇ?

iPhone 18 Pro 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekrana sahip. Ekranın çözünürlüğü 2622 x 1206 piksel.

Daha büyük model olan iPhone 18 Pro Max ise 6,9 inç Super Retina XDR OLED ekran ve 2868 x 1320 piksel çözünürlük sunuyor.

Her iki modelde de 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızı sunan ProMotion teknolojisi bulunuyor.

IPHONE 18 PRO KAMERA ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in kamera tarafındaki en büyük yeniliklerinden biri değişken diyafram.

İki modelde de üç adet 48 MP arka kamera bulunuyor:

48 MP Fusion Ana kamera

48 MP Fusion Ultra Geniş kamera

48 MP Fusion Telefoto kamera

Ana kamera ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 ve ƒ/4.0 diyafram değerlerinde çalışabiliyor. Apple'a göre sistem ışık koşulları ve alan derinliği için diyaframı otomatik olarak ayarlayabiliyor. Kullanıcılar profesyonel kamera denetimleri üzerinden diyaframı manuel olarak da seçebiliyor.

Apple, ƒ/1.48 diyafram kullanıldığında yaklaşık yüzde 50 daha iyi loş ışık performansı sunduğunu belirtiyor. Bu oran Apple'ın kendi testlerine dayanan bir şirket verisi.

IPHONE 18 PRO KAÇ KAT ZOOM YAPIYOR?

48 MP Fusion Telefoto kamera 100 mm odak uzaklığında 4 kat, 200 mm odak uzaklığında ise 8 kata kadar optik kalitede zoom sunuyor.

Apple, kamera sisteminin toplamda 16 kat optik zoom aralığına sahip olduğunu belirtiyor.

IPHONE 18 PRO'DA HANGİ İŞLEMCİ VAR?

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, Apple'ın yeni A20 Pro çipinden güç alıyor.

Apple, yeni nesil buhar haznesiyle birlikte çalışan A20 Pro'nun iPhone 17 Pro'ya kıyasla yüzde 40'a kadar daha hızlı performans sağlayabildiğini belirtiyor.

Çipte ayrıca aygıt içi yapay zeka işlemleri için çift 16 çekirdekli Neural Engine bulunuyor.

IPHONE 18 PRO MAX PİL ÖMRÜ NE KADAR?

Apple'ın resmi teknik özelliklerine göre iPhone 18 Pro 34 saate kadar video oynatma, iPhone 18 Pro Max ise 43 saate kadar video oynatma süresi sunuyor.

Normal kullanım için açıklanan süreler iPhone 18 Pro'da 23 saate kadar, Pro Max'te ise 29 saate kadar.

İki telefon da uygun 60 W veya daha güçlü bir adaptör ve USB-C kablo kullanıldığında yaklaşık 15 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj olabiliyor.

IPHONE 18 PRO RENKLERİ NELER?

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max Türkiye'de dört renk seçeneğiyle satılıyor:

Burgonya

Buzul Rengi

Gümüş Rengi

Siyah

Apple'ın resmi açıklamasına göre dört renk de hem iPhone 18 Pro hem de iPhone 18 Pro Max için sunuluyor.

IPHONE 18 PRO KAÇ GB? 2 TB IPHONE VAR MI?

Evet.

Apple, hem iPhone 18 Pro hem de iPhone 18 Pro Max için dört farklı depolama seçeneği sunuyor:

256 GB

512 GB

1 TB

2 TB

Böylece Pro modellerinin başlangıç depolaması 256 GB olurken en yüksek kapasite 2 TB'a çıkıyor.

IPHONE 18 PRO İLE IPHONE 18 PRO MAX ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

İki model aynı A20 Pro işlemciyi ve aynı temel kamera sistemini kullanıyor. En belirgin farklılıklar ekran büyüklüğü, fiziksel boyut, ağırlık, pil ömrü ve fiyat tarafında.

iPhone 18 Pro'nun ekranı 6,3 inç, ağırlığı 211 gram ve fiyatı 137.999 TL'den başlıyor.

iPhone 18 Pro Max ise 6,9 inç ekrana, 249 gram ağırlığa ve 149.999 TL başlangıç fiyatına sahip.

Pil tarafında da fark bulunuyor. iPhone 18 Pro 34 saate kadar, Pro Max ise 43 saate kadar video oynatma sunuyor.

IPHONE 18 PRO'DA DİNAMİK ADA VAR MI?

Evet.

Apple, iPhone 18 Pro serisinde Dinamik Ada'yı yeniden tasarladı ve küçülttü.

Yeni Dinamik Ada aynı anda üç Canlı Etkinlik gösterebiliyor. Böylece canlı maç skorları, navigasyon ve müzik gibi bilgiler aynı anda görüntülenebiliyor.

IPHONE 18 PRO VE IPHONE 18 PRO MAX SATIŞA ÇIKTI MI?

Evet.

Apple, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 65'ten fazla ülke ve bölgede iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için ön siparişleri 12 Eylül'de başlattı.

Yeni modeller 18 Eylül 2026 Cuma günü, yani bugün itibarıyla satışa sunuldu.

IPHONE 18 PRO 256 GB FİYATI NE KADAR?

iPhone 18 Pro 256 GB'ın Apple Türkiye fiyatı 137.999 TL.

IPHONE 18 PRO 512 GB FİYATI NE KADAR?

iPhone 18 Pro 512 GB'ın Türkiye fiyatı 154.999 TL.

IPHONE 18 PRO 1 TB FİYATI NE KADAR?

iPhone 18 Pro 1 TB'ın Türkiye fiyatı 188.999 TL.

IPHONE 18 PRO 2 TB FİYATI NE KADAR?

iPhone 18 Pro 2 TB'ın Türkiye fiyatı 243.999 TL.

IPHONE 18 PRO MAX 256 GB FİYATI NE KADAR?

iPhone 18 Pro Max 256 GB'ın Apple Türkiye fiyatı 149.999 TL.

IPHONE 18 PRO MAX 512 GB FİYATI NE KADAR?

iPhone 18 Pro Max 512 GB'ın Türkiye fiyatı 166.999 TL.

IPHONE 18 PRO MAX 1 TB FİYATI NE KADAR?

iPhone 18 Pro Max 1 TB'ın Türkiye fiyatı 200.999 TL.

IPHONE 18 PRO MAX 2 TB FİYATI NE KADAR?

iPhone 18 Pro Max 2 TB'ın Türkiye fiyatı 255.999 TL.

IPHONE 18 PRO VE IPHONE 18 PRO MAX HAKKINDA MERAK EDİLENLER

iPhone 18 Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

iPhone 18 Pro'nun Türkiye başlangıç fiyatı 137.999 TL.

iPhone 18 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar?

iPhone 18 Pro Max'in Türkiye başlangıç fiyatı 149.999 TL.

iPhone 18 Pro Max 2 TB kaç TL?

iPhone 18 Pro Max 2 TB'ın Apple Türkiye fiyatı 255.999 TL.

iPhone 18 Pro kaç inç?

iPhone 18 Pro 6,3 inç, iPhone 18 Pro Max ise 6,9 inç Super Retina XDR OLED ekrana sahip.

iPhone 18 Pro kamerası kaç megapiksel?

iPhone 18 Pro ve Pro Max'te 48 MP Ana, 48 MP Ultra Geniş ve 48 MP Telefoto olmak üzere üç adet 48 MP arka kamera bulunuyor.

iPhone 18 Pro hangi işlemciyi kullanıyor?

Her iki telefonda da A20 Pro çip bulunuyor.

iPhone 18 Pro kaç GB?

iPhone 18 Pro ve Pro Max 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB depolama seçenekleriyle satılıyor.

iPhone 18 Pro hangi renklerde satılıyor?

Telefonlar Burgonya, Buzul Rengi, Gümüş Rengi ve Siyah seçenekleriyle sunuluyor.

iPhone 18 Pro satışa çıktı mı?

Evet. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max 18 Eylül 2026 (bugün) itibarıyla Türkiye'de satışa sunuldu.