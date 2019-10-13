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Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de 3. oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.10.2019 08:10 | Son Güncelleme

Milli motosikletçi, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ayağı olan Arjantin etabının ilk yarışını 3. sırada tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de 3. oldu

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin etabındaki ilk yarışı 3. sırada bitirdi.

Arjantin'deki 4 bin 276 metrelik Circuito San Juan Villicum Pisti'nde düzenlenen 12. etabın ilk yarışında, Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu piste çıktı.

Aruba-Ducati takımından Alvaro Bautista, son 4 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea'in 1.56 saniye önünde birinciliğe ulaştı.

Toprak Razgatlıoğlu 4. cepten başladığı mücadeleyi, liderin 3.327 saniye arkasında 3. sırada tamamladı. Şampiyonada 12. etabın ikinci yarışı, yarın TSİ 22.00'de yapılacak.

SÜRÜCÜLER KLASMANI

  1. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 564

  2. Alvaro Bautista (İspanya): 440

  3. Alex Lowes (Büyük Britanya): 290

  4. Michael van der Mark (Hollanda): 287

  5. Toprak Razgatlıoğlu: 276
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Dünya Superbike Şampiyonası Arjantin Toprak Razgatlıoğlu Circuito San Juan Villicum Pisti

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