Toprak Razgatlıoğlu’dan büyük başarı

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Superbike Şampiyonası’nda bu sezon ilk kez yarışan 21 yaşındaki Toprak Razgatlıoğlu, sezonun 12. yarışına Arjantin’de çıktı.
4,266 kilometrelik San Juan Villicum Pisti’nde ilk kez düzenlenen yarışa yedinci başlamasına rağmen üst düzey bir performans gösteren Razgatlıoğlu damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve Dünya Superbike Şampiyonası’nda kariyerinin ikinci podyumunu yaptı. Red Bull sporcusu, bu şampiyonada kariyerinin ilk podyumunu İngiltere’de görmüştü.
Yarışta ilk sırayı alan ve Fransa’daki yarışta şampiyonluğunu ilan eden Büyük Britanyalı Jonathan Rea üst üste dokuzuncu kez kazanırken ikinci İtalyan Marco Melandri oldu.
Arjantin’de önemli bir başarıya imza atan Toprak Razgatlıoğlu puanını 136’ya çıkardı. Arjantin’deki ikinci yarış ise bu akşam TSİ 22.00’de başlayacak.
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