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Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere’de üçte üç yaptı!

Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de yapılan üç yarışın tamamını kazanarak sıralamada zirvede tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere’de üçte üç yaptı!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) İngiltere’de düzenlenen yedinci ayağında üç yarışın tamamını kazanarak hafta sonunu zirvede tamamladı. Milli sporcu, genel klasmanda liderliği Bulega’nın elinden aldı.

Donington Park Pisti’nde hafta sonu boyunca koşulan üç yarışı da kazanan Red Bull sporcusu, bu pistte üst üste ikinci kez üçte üç yaptı.

Cumartesi günü ilk ana yarışta damalı bayrağı en önde gören Razgatlıoğlu, bu sabah düzenlenen Superpole yarışını da kazanarak serisini sürdürdü.

ZİRVENİN YENİ SAHİBİ OLDU

Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere’de üçte üç yaptı! 1

Razgatlıoğlu, bu sonuçlarla birlikte genel klasmandaki puanını 345’e yükseltti. En yakın rakibi Bulega’ya dört puan fark atarak liderliği eline alan Razgatlıoğu, şampiyona sıralamasında zirvenin yeni sahibi oldu.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Toprak Razgatlıoğlu
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