Toprak Razgatlıoğlu'na kasti olarak çarpıp yarış dışı bıraktı! Bulega'dan çirkin hareket: "Tarihin en skandal hamlesi"

İspanya Jerez Pisti’nde düzenlenen WorldSBK Superpole Race, nefesleri kesti. Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, lider götürdüğü yarışta Nicolo Bulega’nın agresif atağıyla temas yaşadı ve pist dışına savrularak yarış dışı kaldı. Olay, tribünlerde ve sosyal medyada büyük tepki toplarken, yorumcular bu hamleyi “Superbike tarihinin en skandal temaslarından biri” olarak nitelendirdi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

İspanya’daki Jerez Pisti’nde düzenlenen WorldSBK Superpole Race nefesleri keserken milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğu da yarışda boy gösterdi.

BULEGA'DAN SKANDAL TEMAS

Toprak Razgatlıoğlu na kasti olarak çarpıp yarış dışı bıraktı! Bulega dan çirkin hareket: "Tarihin en skandal hamlesi" 1

Yarışı lider götüren Toprak Razgatlıoğlu, arkasından gelen Nicolo Bulega’nın agresif atağıyla temas yaşadı ve pist dışına savrularak yarış dışı kaldı. O anlar kameralara anbean yansırken, tribünlerde ve sosyal medyada büyük tepki yükseldi. Yarış kontrolünün olayla ilgili inceleme başlatması bekleniyor.

“YARIŞ TARİHİNE GEÇECEK BİR OLAY”

Toprak Razgatlıoğlu na kasti olarak çarpıp yarış dışı bıraktı! Bulega dan çirkin hareket: "Tarihin en skandal hamlesi" 2

Uluslararası yayıncı kuruluşun yorumcuları, yaşananları “Superbike tarihinin en skandal temaslarından biri” olarak nitelendirdi. Özellikle sarı bayrak (Yellow Flag) uyarısının geçerli olduğu bir anda gelen bu hamle, Bulega’ya yönelik eleştirilerin dozunu artırdı.

Toprak Razgatlıoğlu’nun takımının da yaşanan olaya tepkisi kameralara yansırken Kenan Sofuoğlu'nun da hayli sinirlendiği görüldü.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Toprak Razgatlıoğlu na kasti olarak çarpıp yarış dışı bıraktı! Bulega dan çirkin hareket: "Tarihin en skandal hamlesi" 3

Yaşanan bu temas kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı Bulega’nın cezalandırılması gerektiğini savundu.

İŞTE O ANLAR...

