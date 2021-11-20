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Toprak Razgatlıoğlu'ndan bir başarı daha

20.11.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Endonezya'da sezonun son ayağının ilk yarışı öncesinde koşulan superpole (sıralama) yarışında birinci oldu.

Toprak Razgatlıoğlu'ndan bir başarı daha

Şampiyonada 2021 sezonunun son ayak yarışları, bugün ve yarın 4 bin 300 metre uzunluğa sahip Uluslararası Mandalika Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, aynı pistte ilk yarış için gerçekleştirilen sıralama (superpole) yarışında damalı bayrağı 1 dakika 32 saniye 877 salise zamanıyla birinci sırada geçerek, bugün TSİ 10.00'da başlayacak ilk yarışa pole pozisyonundan (birinci celpten) başlama hakkı kazandı.

Superpole yarışını, Jonathan Rea 1 dakika 33 saniye 201 salise ile ikinci, Scott Redding de 1 dakika 33 saniye 256 salise ile üçüncü sırada tamamladı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda en yakın takipçisi Jonathan Rea'nın 30 puan önünde 531 puanla lider olan Toprak Razgatlıoğlu, bugünkü yarış sonucuna göre dünya şampiyonluğunu ilan edebilir.

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