SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Toprak Razgatlıoğlu'ndan MotoGP'ye talihsiz başlangıç! Son 2 turda olanlar oldu

MotoGP’de sezon, Tayland’da start aldı. Buriram’daki sprint yarışını Pedro Acosta kazanırken, Marc Marquez ikinci, Raul Fernandez üçüncü oldu. İlk kez MotoGP sprintinde mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu ise bitime iki tur kala yaşadığı kaza sonrası yarışı 20. sırada tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu'ndan MotoGP'ye talihsiz başlangıç! Son 2 turda olanlar oldu
Cevdet Berker İşleyen

MotoGP Dünya Şampiyonası’nda sezon, Tayland Grand Prix ile başladı. Tayland’ın Buriram kentinde yer alan 4 bin 554 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti’nde 13 tur üzerinden gerçekleştirilen sprint yarışında kazanan isim Red Bull KTM Fabrika takımından Pedro Acosta oldu.

19.39.155’lik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada gören İspanyol sürücü, sezona 12 puanla güçlü bir başlangıç yaptı. Acosta’nın yalnızca 0.108 saniye arkasında finişe ulaşan Ducati Lenovo pilotu Marc Marquez ikinci sırayı alırken, liderin 0.540 saniye gerisindeki Trackhouse MotoGP sürücüsü Raul Fernandez podyumu tamamladı.

TOPRAK'TAN TALİHSİZ BAŞLANGIÇ

Toprak Razgatlıoğlu ndan MotoGP ye talihsiz başlangıç! Son 2 turda olanlar oldu 1

MotoGP’de yarışan ilk Türk sporcu unvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu ise kariyerinin ilk sprint yarışında talihsiz bir an yaşadı. Prima Pramac Yamaha adına mücadele eden milli pilot, yarışın büyük bölümünde 15. sırada ilerlerken bitime iki tur kala yaşadığı kaza sonrası geriye düştü ve yarışı liderin 25.860 saniye arkasında 20. basamakta tamamladı.

MOTOGP'DEKİ İLK SEZONU

Toprak Razgatlıoğlu ndan MotoGP ye talihsiz başlangıç! Son 2 turda olanlar oldu 2

Dünya Superbike’ta üç kez şampiyonluk sevinci yaşayan Razgatlıoğlu, MotoGP’deki ilk sezonunda adaptasyon sürecini sürdürürken sprint yarışında puan alamadı.

Sezonun ilk hafta sonunda ana yarış ise yarın saat 11.00’de 26 tur üzerinden koşulacak. Pilotlar klasmanında ilk beş sırada Acosta’nın ardından Marc Marquez, Raul Fernandez, Ai Ogura ve Jorge Martin yer aldı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlkay Gündoğan'dan sistem eleştirisi: Derin endişelerim var!İlkay Gündoğan'dan sistem eleştirisi: Derin endişelerim var!
Sözleşmesine 4 ay kalmıştı! İtalyanlar Icardi'nin kararını duyurduSözleşmesine 4 ay kalmıştı! İtalyanlar Icardi'nin kararını duyurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
MotoGP Toprak Razgatlıoğlu son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen oldu! İsrail'den İran'a 'önleyici savaş' hamlesi

Beklenen oldu! İsrail'den İran'a 'önleyici savaş' hamlesi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.