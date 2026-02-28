Toprak Razgatlıoğlu'ndan MotoGP'ye talihsiz başlangıç! Son 2 turda olanlar oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası’nda sezon, Tayland Grand Prix ile başladı. Tayland’ın Buriram kentinde yer alan 4 bin 554 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti’nde 13 tur üzerinden gerçekleştirilen sprint yarışında kazanan isim Red Bull KTM Fabrika takımından Pedro Acosta oldu.

19.39.155’lik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada gören İspanyol sürücü, sezona 12 puanla güçlü bir başlangıç yaptı. Acosta’nın yalnızca 0.108 saniye arkasında finişe ulaşan Ducati Lenovo pilotu Marc Marquez ikinci sırayı alırken, liderin 0.540 saniye gerisindeki Trackhouse MotoGP sürücüsü Raul Fernandez podyumu tamamladı.

TOPRAK'TAN TALİHSİZ BAŞLANGIÇ

MotoGP’de yarışan ilk Türk sporcu unvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu ise kariyerinin ilk sprint yarışında talihsiz bir an yaşadı. Prima Pramac Yamaha adına mücadele eden milli pilot, yarışın büyük bölümünde 15. sırada ilerlerken bitime iki tur kala yaşadığı kaza sonrası geriye düştü ve yarışı liderin 25.860 saniye arkasında 20. basamakta tamamladı.

MOTOGP'DEKİ İLK SEZONU

Dünya Superbike’ta üç kez şampiyonluk sevinci yaşayan Razgatlıoğlu, MotoGP’deki ilk sezonunda adaptasyon sürecini sürdürürken sprint yarışında puan alamadı.

Sezonun ilk hafta sonunda ana yarış ise yarın saat 11.00’de 26 tur üzerinden koşulacak. Pilotlar klasmanında ilk beş sırada Acosta’nın ardından Marc Marquez, Raul Fernandez, Ai Ogura ve Jorge Martin yer aldı.