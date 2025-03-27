Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz’de podyum için piste çıkıyor

WorldSBK Şampiyonası’nı daha önce iki kez kazanan Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ikinci yarışına 28-30 Mart tarihleri arasında Portekiz’deki Pirelli Portuguese Round pistine çıkacak.

‘PORTEKİZ’DE PODYUM İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM’

2025 sezonuna podyumla başlayan başarılı pilot, ROKiT BMW Motorrad takımıyla bu sezon da rekabeti üst seviyeye çıkarmak istiyor. Toprak, yarış hakkında, “Geçtiğimiz yarışı podyumla taçlandırmak bizim için güzel oldu. Yaşadığımız talihsizlikler olsa da pes etmeden yarışmaya devam edeceğiz. Şampiyonluk için elimden gelen her şeyi yapacağım” açıklamasını yaptı.

12 FARKLI PİST 36 YARIŞ

Toprak’ın yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası, bu yıl 12 farklı pistte toplamda 36 yarıştan oluşacak. 1 superpole ve 2 ana yarış olmak üzere hafta sonları toplamda 3 yarış düzenlenecek. Şubat ayında Avustralya’daki Philip Island pistinde başlayan şampiyona, 28-30 Mart tarihleri arasında Portekiz’de devam edecek ve Ekim ayında İspanya’daki Jerez pistinde son bulacak.

MOTORSPORLARI TARİHİNE GEÇTİ

Toprak Razgatlıoğlu’nun başarı yolculuğu, 2015 yılında Türkiye Superbike Şampiyonası'nda kazandığı zaferlerle başladı. Kendini sürekli geliştirip tecrübe kazanan başarılı pilot, 2018 yılında Dünya Superbike Şampiyonası'na adım attı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansıyla adından oldukça söz ettiren Toprak, 2021 ve 2024 sezonlarını şampiyonlukla taçlandırarak Türk motor sporları tarihine geçti. Toprak, bu zaferiyle Türkiye'nin uluslararası motosiklet yarışlarında kazandığı en prestijli şampiyonluklardan birini elde etti.