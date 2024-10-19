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Toprak Razgatlıoğlu tarih yazdı! İkinci kez dünya şampiyonu oldu

19.10.2024 15:47
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilecek 12. ve son ayağının ilk yarışında şampiyonluğunu ilan etti. Toprak, ikinci kez zirveye oturdu.

Toprak Razgatlıoğlu tarih yazdı! İkinci kez dünya şampiyonu oldu

WSBK'de sezonun 12. ve son etabı, 19-20 Ekim tarihlerinde İspanya'nın 4.423 kilometre uzunluğa sahip Circuito de Jerez Pisti'nde gerçekleştiriliyor.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU DÜNYA ŞAMPİYONU

Sezonun son ayağının ilk yarışında Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı 2. sırada geçmeyi başardı ve şampiyonluğunu ilan etti.

ünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan Toprak Razgatlıoğlu'nun en yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega yarışı kazansa da puan farkını 37'nin üstünde tutan Milli motosikletçi, yarın gerçekleştirilecek olan yarışların sonucuna bakmaksızın şampiyonluğu garantiledi.

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TOPRAK'IN 2. ŞAMPİYONLUĞU

WSBK'de Yamaha takımıyla 2021 sezonunda ilk şampiyonluğunu kazanan Toprak, 2024 sezonunda Rokit BMW takımıyla adını ikinci kez zirveye yazdırdı.

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Rokit BMW ise tarihinin ilk WSBK şampiyonluğunu Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte kazandı.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Toprak Razgatlıoğlu
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