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Torino, bir futbolcularının koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı

İTALYA HABERLERİ  | 06.05.2020 19:45 | Son Güncelleme

İtalya'nın köklü kulüplerinden Torino, bir futbolcularının koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

İtalya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Torino, spor camiasını üzecek haberi paylaştı. Resmi Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımla haberi duyuran İtalyan ekibi, bir futbolcularının koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

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