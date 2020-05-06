Torino, bir futbolcularının koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı

İtalya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Torino, spor camiasını üzecek haberi paylaştı. Resmi Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımla haberi duyuran İtalyan ekibi, bir futbolcularının koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

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