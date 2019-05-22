Toronto Raptors Milwaukee Bucks'ı 120-102 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi

NBA Doğu Konferansı Final Serisi heyecanı dün oynanan Toronto Raptors- Milwaukee Bucks mücadelesiyle devam etti. Serinin dördüncü maçında Raptors, evinde konuk ettiği Milwaukee’yi 120- 102’lik skorla mağlup etti ve durumu 2-2’ye getirdi. Milwaukee Bucks’ta forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova ise parkede kaldığı 17 dakikada 7 sayı, 2 ribaund ve 1 asist üretti.
Ev sahibi ekip Toronto’da Kyle Lowry, galibiyete 25 sayı, 5 ribaund ve 6 asist ile katkı vererek en skorer isim olurken, 17 sayı, 13 ribaund ve 2 asistlik performans ile double double’a imza atan Sergey Ibaka da galibiyette büyük pay sahibi oldu. Konuk ekip Milwaukee’de ise Khris Middleton mücadelede kaydettiği 30 sayı, 6 ribaund ve 5 asistlik istatistikle takımının ve maçın en skorer ismi oldu. Yunan yıldız Giannis Antetokoumpo, 25 sayı, 10 ribaund ve 5 asist ile double-double yapan bir diğer oyuncu oldu.
Seride 4 galibiyete ulaşan, NBA Konferanslar Finali'nde Golden State Warriors'un rakibi olacak.
Ali Koç isyan etti! 'Kurgulanmış...'
Fikret Orman'dan çarpıcı hakem önerisi!
Ağaoğlu müjdeyi verdi! Transfer...
G.Saray flaş transferi bitiriyor! Süper Lig'in yıldızı...
G.Saray'da ayrılık! İşte yeni adresi
TFF 2. Lig'de finalin adı belli oldu
F.Bahçe'ye Valbuena'dan kötü haber
De Rossi'ye talip var
Dortmund'dan flaş transfer
Rodallega'dan transfer açıklaması
Ozan Kabak fırtınası sürüyor! Büyük onur
Ve Lucescu açıkladı! Beşiktaş...
Cengiz Ünder'in yeni hocası o mu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum