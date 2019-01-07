Toronto Raptors rakip tanımıyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors, sahasında Indiana Pacers'ı 121-105 yendi. NBA'e 7 maçla devam edildi. Günün öne çıkan maçında Doğu Konferansı lideri Raptors, konferans üçüncüsü Pacers'ı ağırladı. Raptors, Kawhi Leonard ve Jonas Valanciunas gibi önemli oyuncularından yoksun çıktığı karşılaşmada Pacers'ı 121-105 mağlup ederek 42. maçında 30. galibiyetini aldı.

Raptors'ta Norman Powell 23, Serge Ibaka 18, Danny Green 15 sayı attı. Son günlerde çıkış yakalasa da Raptors'a yenilerek 6 maç sonra kaybeden Pacers'ta Bojan Bogdanovic 21, Domantas Sabonis ve Victor Oladipo 16'şar sayı buldu. NBA'e 8 maçla devam edilecek. Minnesota Timberwolves'ta Thibodeau'nun görevine son verildi.

Minnesota Timberwolves'ta başantrenör Tom Thibodeau ile yollar ayrıldı. Los Angeles Lakers karşısında 108-86 kazanılan maçın ardından Timberwolves'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Thibodeau'nun başantrenör ve basketbol operasyonları başkanlığı görevlerine son verildiği duyuruldu. Yardımcı antrenör Ryan Saunders'ın geçici başantrenör olarak görevlendirildiği belirtildi. Birçok takımda yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra 2010-2015 yıllarında Chicago Bulls ile NBA'deki ilk başantrenörlük deneyimini yaşayan Thibodeau, 2016'dan bu yana Timberwolves'un başında bulunuyordu. NBA'de bu sezon 19 galibiyet, 21 mağlubiyet alan Minnesota Timberwolves, Batı Konferansı'nda 11. sırada bulunuyor.

SONUÇLAR

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 100-117

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 108-86

Los Angeles Clippers-Orlando Magic: 106-96

Atlanta Hawks-Miami Heat: 106-82

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards: 98-116

Toronto Raptors-Indiana Pacers: 121-105

Phoenix Suns-Charlotte Hornets: 113-119

