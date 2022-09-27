Toroslar EDAŞ, Hatay'ın İskenderun ve Payas ilçelerinde 27 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Toroslar EDAŞ), Hatay'a kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlamak amacıyla, 27 milyon lira büyüklüğündeki "İskenderun-Payas Ring Şebeke Projesi"ni başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ İskenderun ve Payas ilçelerinde gerçekleştirdiği projeleriyle Hatay'ın şebeke altyapısına dev yatırımlarla imza atmaya devam ediyor.

Toroslar EDAŞ, Hatay'ın İskenderun ve Payas ilçeleri arasında gerçekleştirilecek olan yatırım ile bölgenin enerji arz güvenliğini artırmayı ve ring şebeke bağlantılarıyla alternatif hatlar oluşturmayı amaçlıyor. Şirket, proje kapsamında 27 milyon lira bütçeli dev yatırımına başladı.

Payas Trafo Merkezi (TM) ve Sarıseki Dağıtım Merkezi (DM) arasındaki yüksek gerilim havai hattı yer altına alarak bölge halkının daha kaliteli ve kesintisiz enerjiye erişimini hedefleyen şirket, yatırım çalışmalarının bu yıl kasım ayı itibariyle tamamlanmasını planlıyor.

Proje kapsamında, Payas TM ile Oysa DM arası 2 bin 770 metre, Oysa DM ile İbni Sina DM arası 2 bin 397 metre, İbni Sina DM ile İskenderun TM arası bin 527 metre ve İbni Sina DM ile Sarıseki DM arası 3 bin 543 metre hat tesis edilmesini planlayan Toroslar EDAŞ, yaklaşık 10 bin 250 metre uzunluğunda yüksek gerilim kablosu kullanarak havai hatları yeraltı hattı olarak tesis edecek.

Toroslar EDAŞ, bölgede yaklaşık 10 bin metrelik havai yüksek gerilim hattı ve hatları taşıyan 32 adet yüksek gerilim direğinin demontaj işlemlerini sağlayacak, ayrıca havai hatlarının kaldırılmasıyla nem kaynaklı havai hatlarda yaşanacak kesintilerin önüne geçecek.

Belirlenen 2 lokasyonda dağıtım merkezi yapımını ve İskenderun 2 TEİAŞ Trafo Merkezinden iki adet yeni hat almayı planlayan Toroslar EDAŞ, bu sayede ring şebeke alternatiflerinin artmasına ve bölgede yapılacak çalışmalarda kesintilerin minimum seviyeye indirilmesine olanak sağlayacak.

