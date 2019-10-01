Toroslar'ın zümrüdü: Yeşil gök üzüm

Yaklaşık bir ay süren kurutma sonrası üzümler ev halkı tarafından salkımlarından ayrılarak, tüketime hazır hale getiriliyor. Güneş görmediğinden yeşil olarak kuruyan bu üzüm, rengi, kokusu ve aromasıyla dikkati çekiyor.

Üzümler, kurutulmak üzere çiftçilerin kendi imkanlarıyla hazırladığı gölgelik alanlarda veya evlerin tavan aralarına gerilen tellerin üzerine salkımlar halinde asılarak kurumaya bırakılıyor.

Genelde üzümlerin güneşte kurutulduğunu ancak gök üzümün gölgede kurutulduğunu öğrenenlerin şaşırdığını anlatan Bağcı, "Bazıları üzümün rengi için, 'Boyayla mı yaptınız bu üzümü?' diye soruyorlar ama doğası böyle." diye konuştu.

Yeşil renginden dolayı bu üzüme gök üzüm' veya zümrüt denildiğini de aktaran Bağcı, ''Bu üzüm Türkiye'de sadece bizim köyümüzde bu şekilde işlenebiliyor. Bağlardan topladıktan sonra evlerimizdeki çatı aralarında gölgede kurutuyoruz. Güneşte olduğu zaman kırmızı rengini alıyor. Gölgede ise kendi rengini koruyor. Böylelikle diğer kuru üzümlerden farklı olarak kendisine has bir aroması oluyor. Çok değerlidir. Bizim geçim kaynağımız.'' dedi.

Üreticilerden Resul Ekrem Özbay, bölgenin iklim şartlarının üzümün gölgede kurutulmasına olanak sağladığını, lezzetinin sadece bu bölgeye has olduğunu söyledi.



