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Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması! O sözleri ortalığı karıştırdı... Yıldız ismin gitmek istediği takımın açıkladı: Formayı giymeyi çok istiyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.03.2025 21:56
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Galatasaray forması giyen Lucas Torreira için transfer açıklaması geldi. Uruguaylı futbolcunun menajeri Pablo Bentancur yaptığı açıklamayla ortalığı karıştırdı. İşte detaylar...

Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması! O sözleri ortalığı karıştırdı... Yıldız ismin gitmek istediği takımın açıkladı: Formayı giymeyi çok istiyor
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcuyla dikkat çeken bir transfer açıklamasında bulundu.

MENAJERİ KAFALARI KARIŞTIRDI

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Bentancur, daha önce de adı Boca Juniors ile anılan Torreira hakkında, "Lucas, Boca Juniors ile Dünya Kulüpler Kupası'nda (14 Haziran - 13 Temmuz 2025) forma giymeyi çok arzuluyor." dedi.

GALATASARAY GÖNDERMEK İSTEMİYOR

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29 yaşındaki futbolcu, daha önce Boca Juniors'ta oynama isteğini dile getirmiş ve bu transfer iddiaları gündeme gelmişti. Ancak Galatasaray, Torreira'yı kadrosunda tutmakta kararlı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Piyasa değeri şu anda 13 milyon euro olarak değerlendirilen Lucas Torreira'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maça çıkan Torreira, 1 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

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