Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması! O sözleri ortalığı karıştırdı... Yıldız ismin gitmek istediği takımın açıkladı: Formayı giymeyi çok istiyor

Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcuyla dikkat çeken bir transfer açıklamasında bulundu.

MENAJERİ KAFALARI KARIŞTIRDI

Bentancur, daha önce de adı Boca Juniors ile anılan Torreira hakkında, "Lucas, Boca Juniors ile Dünya Kulüpler Kupası'nda (14 Haziran - 13 Temmuz 2025) forma giymeyi çok arzuluyor." dedi.

GALATASARAY GÖNDERMEK İSTEMİYOR

29 yaşındaki futbolcu, daha önce Boca Juniors'ta oynama isteğini dile getirmiş ve bu transfer iddiaları gündeme gelmişti. Ancak Galatasaray, Torreira'yı kadrosunda tutmakta kararlı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Piyasa değeri şu anda 13 milyon euro olarak değerlendirilen Lucas Torreira'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maça çıkan Torreira, 1 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.