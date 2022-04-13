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Torrent, Fatih Terim'i yerden yere vurdu

13.04.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına getirilen Domenec Torrent, sarı-kırmızılılarla 10 maça çıktı. Bu maçlarda aldığı puanlarla rekor kıran İspanyol çalıştırıcı, Galatasaray tarihinde en düşük puan ortalaması yakalayan isim konumunda bulunuyor. Süper Lig'de 1.17, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 1.05 puan ortalaması yakaladı. Fakat Torrent'e göre suç kendinde değil. İşte detaylar...

Torrent, Fatih Terim'i yerden yere vurdu

Galatasaray'da peş peşe gelen kötü sonuçların ardından hedef tahtasına konulan Domenec Torrent eleştirileri kabul etmiyor. Kadroyu kendisinin yapmadığı savunan İspanyol çalıştırıcı oyuncuların içinde bulunduğu durumdan sorumlu olmadığını ifade ediyor.

YÖNETİMDEN MEMNUN DEĞİL

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Torrent’e göre yedek kulübesi yetersiz. Kendisi geldikten sonra alınan Pulgar'ı hiç oynatmayan Torrent'in bu eleştiriyi yapması akıllarda soru işareti bıraktı. İstediği oyuncuları alan Burak Elmas yine de Torrent için geçer not alamadı.

FATİH TERİM'E DE SUÇ ATTI

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Kadronun kurulumunda hata olduğunu savunan Torrent, ilk geldiğinde elindeki malzemenin ne olduğunu bildiğini söylemişti. Peş peşe alınan kötü sonuçların ardından Torrent'ten yeni bir açıklama gelmedi.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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