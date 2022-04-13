Torrent, Fatih Terim'i yerden yere vurdu

Galatasaray'da peş peşe gelen kötü sonuçların ardından hedef tahtasına konulan Domenec Torrent eleştirileri kabul etmiyor. Kadroyu kendisinin yapmadığı savunan İspanyol çalıştırıcı oyuncuların içinde bulunduğu durumdan sorumlu olmadığını ifade ediyor.

YÖNETİMDEN MEMNUN DEĞİL

Torrent’e göre yedek kulübesi yetersiz. Kendisi geldikten sonra alınan Pulgar'ı hiç oynatmayan Torrent'in bu eleştiriyi yapması akıllarda soru işareti bıraktı. İstediği oyuncuları alan Burak Elmas yine de Torrent için geçer not alamadı.

FATİH TERİM'E DE SUÇ ATTI

Kadronun kurulumunda hata olduğunu savunan Torrent, ilk geldiğinde elindeki malzemenin ne olduğunu bildiğini söylemişti. Peş peşe alınan kötü sonuçların ardından Torrent'ten yeni bir açıklama gelmedi.



