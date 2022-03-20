Torrent'i hiç böyle görmediniz! ''Basketbol oyunu değil, futbol bu!''

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalar yaptı.

"KONTROLÜMÜZ ALTINDAKİ MAÇTA DURAN TOPTAN 2 GOL YEDİK"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son süreçte çok fazla maç yaptıklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, maça iyi başlayıp gol bulmalarına rağmen duran toptan yedikleri 2 gol ile maçı kaybettiklerini söyledi. Eksik oyuncularla deplasmana geldiklerini anlatan Torrent, “Maça iyi başlamadık ama 20’nci dakikadan sonra kendimize geldik. Bizim kontrolümüz altındaki maçta duran toptan iki gol yedik ve böyle olunca oyun elinizden kaçıyor. Gomis ile 2-2 yapma olasılığı vardı ama kaçırdık. Sonrasında maç elimizden kaçtı. Rakibimizin kontraları kullanacağını biliyorduk ve hazırlıklıydık ama olmadı. Hatlar arasında topla buluşma gibi şanslarımız oldu. Topa daha fazla sahip olduk ama bitirme konusunda hatalarımız, eksiklerimiz oldu. Hem bizim hem de rakibimizin fırsatları oldu. Farklı stillere sahip dengeli bir maç oldu. Biz boşlukları bulmaya çalışıyorduk onlar kontrada patlayıcı yol izliyordu. Olup biteni değişme şansımız yok. 8 maçı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Son 20 gün içinde sürekli maç ve antrenmanlarımız oldu, yolculuklarımız oldu. Şimdi 4 gün ara vereceğiz. Tahminim o 4 günde mental ve fizik olarak iyileşmiş ve güçlü olarak döneceğiz” diye konuştu.

"TÜRKİYE LİGİ, EN ÇOK PENALTI VERİLEN LİG"

Türkiye’nin dünyada en çok penaltı kararı verilen liglerden olduğunu belirterek, bu durumu eleştiren Torrent, şöyle dedi:

“Türkiye Ligi, en çok penaltı verilen lig. Temas olunca penaltı verilecek endişesi var. Basketbol oyunu değil, futbol bu. İlk yarının son dakikalarında duran toptan gol yedik. İkinci yarıda penaltı oldu ve biz de kaygılıyız. İstanbul ile dış sahada oynayan Galatasaray aynı değil. Şu anda kalan 8 maç için bunu düzeltmemiz lazım. Bu sezonu da ligde en iyi noktada bitirmemiz lazım. Hala yapmamız gereken çok iş var. Galatasaray, Beşiktaş’a ve Barcelona’ya karşı bu kadar yüksek oyun oynayabiliyorsa diğer rakiplerine karşı da aynısını yapmalı.”

