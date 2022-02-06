Torrent puanla tanıştı! Galatasaray, Alanya deplasmanından bir puanla döndü

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Alanyaspor, Galatasaray’ı konuk etti. Nefes kesen maç 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.
71'inci dakikada sağ kanatta Babel ile Juanfran topa yükseldiklerinde Juanfran'ın ayağı Babel'in kafasına çarptı. Pozisyon sonrasında oyunu durduran Mete Kalkavan, Juanfran'ı oyundan ihraç etti. Aynı pozisyonda itiraz ettiği gerekçesiyle hakem Mete Kalkavan, Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu'na da kırmızı kart gösterdi.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ekrem Kan xx, Ata Yıldırım xx
Alanyaspor: Marafona xx, Furkan Bayır xx, Fatih Aksoy xx, Juanfran xx, Borja xx, Novais xx, Emre Akbaba xx, Efkan Bekiroğlu xxx, Efecan xx, Candeias xx, Eduardo xx
Yedekler: Serkan, Ahmet, Mevlja, Fer, Milunovic, Awaziem, Oğuz, Umut, Emirhan Davidson
Teknik Direktör: Felipe Snchez Mateos
Galatasaray: Pena xx, Marcao xx, Nelsson xx, Van Aanholt xx, Ömer xx, Taylan xx, Berkan xx, Cicaldau xx, Emre Kılınç xx, Kerem xx, Babel xx
Yedekler: İsmail, Berk, Pulgar, Oğulcan, Morutan, Semih, Arda Turan, Halil, Feghouli, Boey
Teknik Direktör: Domenec Torrent
Goller: Eduardo (dk. 39) (Alanyaspor), Kerem Aktürkoğlu (dk. 40) (Galatasaray)
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