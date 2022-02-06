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Torrent puanla tanıştı! Galatasaray, Alanya deplasmanından bir puanla döndü

06.02.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Alanyaspor, Galatasaray’ı konuk etti. Çekişmeli geçen mücadelede Alanyaspor'un gölüne dakikalar sonrasında Galatasaray'dan yanıt geldi. Nefes kesen maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Torrent puanla tanıştı! Galatasaray, Alanya deplasmanından bir puanla döndü

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Alanyaspor, Galatasaray’ı konuk etti. Nefes kesen maç 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

  1. dakikada sol kanattan Kerem hızla çizgiye inip ortasını yaptı, Babel’in vuruşu kaleci Marafona’da kaldı.
  2. dakikada Alanyaspor’da Novais, kendi yarı alanında aldığı topu hızla taşıdı ve ceza sahasındaki Eduardo’ya topu göndermek istedi ancak Marcao savunmada kritik bir müdahale yaptı.

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  1. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Cicaldau, yerden uzak direğe gönderdi. Kaleci Marafona’nın yerden uzanarak çeldiği topu defans son anda uzaklaştırdı.

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  1. dakikada ev sahibi Alanyaspor öne geçiyor. Sağ kanattan Novais’in ceza sahasına ortasına iyi yükselen Eduardo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu. 1-0
  2. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında defansın uzaklaştırdığı topu Kerem Aktürkoğlu takip etti. Ceza sahası yayının hemen önünde Kerem’in sert şutunda, meşin yuvarlak defansa çarparak ağlara gitti. 1-1

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İKİNCİ YARI

  1. dakikada Aytemiz Alanyaspor takımından Daniel Candeias sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.

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71'inci dakikada sağ kanatta Babel ile Juanfran topa yükseldiklerinde Juanfran'ın ayağı Babel'in kafasına çarptı. Pozisyon sonrasında oyunu durduran Mete Kalkavan, Juanfran'ı oyundan ihraç etti. Aynı pozisyonda itiraz ettiği gerekçesiyle hakem Mete Kalkavan, Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu'na da kırmızı kart gösterdi.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ekrem Kan xx, Ata Yıldırım xx
Alanyaspor: Marafona xx, Furkan Bayır xx, Fatih Aksoy xx, Juanfran xx, Borja xx, Novais xx, Emre Akbaba xx, Efkan Bekiroğlu xxx, Efecan xx, Candeias xx, Eduardo xx
Yedekler: Serkan, Ahmet, Mevlja, Fer, Milunovic, Awaziem, Oğuz, Umut, Emirhan Davidson
Teknik Direktör: Felipe Snchez Mateos
Galatasaray: Pena xx, Marcao xx, Nelsson xx, Van Aanholt xx, Ömer xx, Taylan xx, Berkan xx, Cicaldau xx, Emre Kılınç xx, Kerem xx, Babel xx
Yedekler: İsmail, Berk, Pulgar, Oğulcan, Morutan, Semih, Arda Turan, Halil, Feghouli, Boey
Teknik Direktör: Domenec Torrent
Goller: Eduardo (dk. 39) (Alanyaspor), Kerem Aktürkoğlu (dk. 40) (Galatasaray)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yönetim istifa torrent istifa
Bak işte yaklaşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar Yıllardan sonra, yollardan sonra Şarkılar söylüyor çocuklar Yıllardan sonra, yollardan sonra Yeniden yanyana onlar Ne geçmiş tükendi ne yarınlar Hayat yeniler bizleri Geçsede yolumuz bozkırlardan Denizlere çıkar sokaklar
Bu yönetime rağmen nihayet 1 puan aldık. Çok şanslıyız.

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