Torunuyla hem adaş hem meslektaş

MELİKE KESKİN - Ömrünün 65 yıllık kısmını avukatlıkla geçiren 94 yaşındaki dedenin çok sevdiği mesleğini, kendisiyle aynı adı taşıyan torunu sürdürüyor.

Konya'da yaşayan Kemal Gödeneli, 1950 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra çocukluk hayali avukatlık mesleğini yapmaya başladı.

Yarım asırdan fazla süre avukatlık yapan Gödeneli'nin torunu da dedesinden ilham alarak avukat oldu.

Dede ve torun 7-8 yıl aynı ofiste çalışarak birlikte cübbe giydi.

Kovid-19 salgınının başlamasıyla 92 yaşında emekliliğe ayrılan dede Gödeneli, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana, ticaretle uğraşan babasının hukuki işlerine destek vermek için avukat olmak istediğini söyledi.

Üniversite eğitimi, staj ve askerliğin ardından 1953'te mesleğe başladığını anlatan Gödeneli, şöyle devam etti:

"Bu süreçte meslekte az çok bir itibar sahibi de oldum. Bilhassa gayrimenkuller üzerinde Konya'da herkes bizi tercih ederdi. Çünkü bu mesleği çok severek yaptım. Bir zamanlar bir hakim demişti ki 'Eğer bir avukata dava vermek istesem, Kemal Gödeneli'yi tercih ederdim'. Çünkü dosyalara tam hakim olduğumu bilirdi. Bu sohbet beni gururlandırmıştı. Bugün 94 yaşındayım. Bu meslekle yaşadım, torunumun da bu meslekte olmasını istedim. O da İstanbul'da hukuk okudu. Hatta bir müddet birlikte avukatlık yaptık. Şimdi yerimi torunuma bıraktım. Dede-torun avukatlık yapmak çok daha zevkliydi. Birlikteyken, torunumla mevzular üzerine hasbihal ediyor, münakaşalar yapıyorduk. O da bu mesleği sevdi ve devam ettiriyor."

- "Mesleği ona bıraktığım için huzurluyum"

Gödeneli, tecrübelerini torununa aktardığını dile getirerek, "Bazen akşamları gelir, aldığı davalar üzerine müzakere ederiz. Bu sebeple torunumun tecrübe sahibi olmasında faydam olduğunu zannediyorum. Avukat olan tek torunum Kemal. Onunla gurur duyuyorum. Torunum hitabeti kuvvetli, işine de sahip çıkan, davalarına fevkalade sarılan biri. Onun için, bu mesleği ona bıraktığım için çok huzurluyum." dedi.

Torun Kemal Gödeneli de İstanbul Maltepe Üniversitesinden 2012'de mezun olduğunu, avukatlığa dedesinin yanında başladığını söyledi.

Bir süre birlikte çalıştıklarını ve bundan çok keyif aldığını ifade eden Gödeneli, şöyle konuştu:

"Bu mesleği tercih etmemde dedemin çok büyük payı var. Çocukluğumdan beri dedemi avukat olarak görmek beni etkilemişti. Dedem bizim için bir idoldü. Avukatlığa yanında başladım. Hayatımın bir bölümünde dedemle avukatlık yapmak benim için çok büyük gurur kaynağı. Hem tecrübeleri hem insani yönü bakımından dedem bizim başımıza gelmiş en büyük şans açıkçası. Bir davam olduğunda, aklıma takılan bir şey olduğunda hala dedemden destek, fikir alırım. Görüşlerine çok önem veririm."

