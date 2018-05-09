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Tosic gerçeği!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.05.2018 11:25 | Son Güncelleme

Galatasaray maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Tosic'in bir hafta sonra oynadığı Kayseri maçında forma giymesinin altında yatan gerçek ortaya çıktı.

Tosic gerçeği!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören ve 1 maç ceza alan Dusko Tosic'in 32. haftada Kayseri'ye karşı ilk 11'de oynaması kafaları karıştırmıştı. Fenerbahçe'ye kupada hükmen mağlup olan Beşiktaş'ın Tosic'in cezasını bu karşılaşmada çektiği yönünde TFF'den onay aldığı ve bunun üzerine Sırp savunmacının Kayseri maçında forma giydiği öğrenildi.

(Takvim)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig tosic Beşiktaş

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