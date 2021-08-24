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Toslayanlar, Help Steps ile daha sağlıklı ve daha duyarlı

24.08.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tosla kullanıcıları, Tosla uygulamasından alacakları kodla Help Steps uygulamasına kayıt olup gün içinde attıkları adımları yardıma dönüştürüyor

İSTANBUL (AA) - Ödemeler, online ve mağazada alışveriş, para çekme/yatırma ve dijital kod alımları gibi işlemlerde yeniliklere öncü olan Tosla, atılan her bir adımı iyiliğe dönüştürüyor

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılarına finansal ihtiyaçlarını, eğlenceli, sosyal, kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecekleri dijital bir cüzdan sunan Tosla, atılan her adımı desteğe dönüştüren sağlık ve sağduyu uygulaması Help Steps ile yeni bir iş birliği gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Tosla kullanıcıları, Tosla uygulamasından alacakları kodla Help Steps uygulamasına kayıt olup gün içinde attıkları adımları yardıma dönüştürüyor. Atılan adımlar günün sonunda uygulamadaki STK veya kulüplere bağış olarak aktarılabiliyor.

Tosla böylece hem gençlerin finansal ihtiyaçlarına cevap verirken hem de sağlıklarını düşünüyor, daha bilinçli ve aktif birer birey olmalarına katkıda bulunuyor. Kullanıcıların attığı her adım desteğe dönüşürken, Tosla da yapılan bağış kadar ek destekte bulunuyor.

Kullandıkça para kazandıran Tosback ile Toslayanlar, dizi/film ve müzik gibi birçok dijital platformda, online alışverişlerde ve diledikleri mağazalarda anında yüzde 50'ye varan indirim fırsatlarından da faydalanıyor.

Tosla Kart'a kolay erişim imkanı da sunan Tosla'da anonim kart satış noktaları ŞOK Marketler, CarrefourSA, TeknoSA, D&R, Hepsiburada, Banabi uygulaması iken, Tosla uygulamasından ve Tosla web sitesinden isme özel kart alınabiliyor.

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