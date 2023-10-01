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Tosun Paşa'da Tellioğulları'nın lideriydi! Akil Öztuna'nın kızı bakın kim çıktı, duyan şaşırıyor

01.10.2023 10:51 | Son Güncelleme:
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Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden olan Tosun Paşa'da Tellioğulları'nın lideri Akil karakterine hayat veren usta oyuncu Akil Öztuna'nın kızı da ünlü çıktı.

Başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, Adiler Naşit, Müjde Ar ve Ayşen Gruda'nın paylaştığı Tosun Paşa filminin unutulmaz oyuncuları arasında yer alan oyuncu Akil Öztuna herkesin gönlünde taht kurmuştu. Akil Öztuna'nın kızının Binbir Gece dizisinin yıldızı olduğunu ilk kez duyan şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Asıl mesleği askerlik olan Öztuna oyunculuk kariyerine 1974'te başladı. 'Dövüşe Dövüşe Öldüler' filmi ile ilk kez kamera karşısına geçen Öztuna, 'Hababam Sınıfı', 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' ve 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filmlerinde ise felsefe öğretmeni Akil Hoca'yı canlandırdı.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

TOSUN PAŞA'NIN ÇEKİMLERİNDE DEVEDEN DÜŞÜP YARALANMIŞTI

Hababam Sınıfı'ndan sonra 'Sarı Necmiye' ve 'Tosun Paşa' filmlerinde rol alan Akil Öztuna, Tosun Paşa çekimleri esnasında deveden düşerek ağır yaralandı.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

İÇ KANA NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

İç kanama yaşayan Akik Öztuna, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 71 yaşında hayatını kaybetti. Şimdilerde Feriköy Mezarlığı'nda yatan ünlü ismin kızı da oyuncu çıktı.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

KIZI DA BABASI GİBİ OYUNCU ÇIKTI

Akil Öztuna'nın kızı, Binbir Gece ve Umutsuz Ev Kadınları gibi yapımlarla akıllara kazınan Aytaç Öztuna'dan başkası değil.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

Çocukluğundan itibaren dans eğitimleri alan Aytaç Öztuna, duru güzelliği ve rol kabiliyeti nedeniyle kendisini film ve dizi setlerinde buldu.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

Firuze, Bugünün Saraylısı ve Şehnaz Tango gibi yapımlarda rol alan Aytaç Öztuna, Binbir Gece dizisinde hayat verdiği 'Secal' karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

Şimdilerde 72 yaşında olan Aytaç Öztuna, en son Emanet dizisinde oynamıştı.

Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sının kızı da oyuncu çıktı! Görenler şaştı kaldı Meğer hepimiz tanıyormuşuz

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