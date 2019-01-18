Bir Arzu Film klasiği olan, birbirine düşman Tellioğulları ve Seferoğulları ailelerinin Yeşil Vadi’ye sahip olabilmek için ellerinden geleni yaptıkları komedi klasiği Tosun Paşa’yı izlemeyen kalmamıştır. Eğer kaldıysa en kısa zamanda izlemelerini tavsiye ediyoruz.

Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi'nin son hali!

Her sahnesi ayrı sevilen komedi klasiğinin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet otururken, senaryosu ise usta isim Yavuz Turgul’un kaleminden çıktı. Filmin oyuncu kadrosunda ise Kemal Sunal, Şener Şen, Müjde Ar, Adile Naşit ve Ayşen Gruda gibi birbirinden kıymetli isimler yer alıyor.

Kemal Sunal’ın meşhur "Tutmayın küçük enişteyi, salıverin gitsin" sahnesi bu filmde yer almaktadır.

Hidiv Kasrı, Göksu Kasrı ve Emirgan Korusu gibi İstanbul’un imza mekanlarında çekilen filmin çöl sahneleri aslında bir sahil kasabası olan Kilyos’ta çekildi.

İki aileyi birbirine düşüren Yeşil Vadi sahneleri ise Kemerburgaz Ağaçlı Köyü'nde çekildi.