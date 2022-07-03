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Tosun Paşa, Salako, İnek Şaban ve dahası... Kemal Sunal ölüm yıldönümünde anılıyor

03.07.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnek Şaban'dan Tosun Paşa'ya, Sakar Şakir'den Salako'ya yüzlerce karakterle Türkiye'yi güldüren usta oyuncu Kemal Sunal ölüm yıldönümünde anılıyor. Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal da yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Tosun Paşa, Salako, İnek Şaban ve dahası... Kemal Sunal ölüm yıldönümünde anılıyor

Türk Sineması'nın büyük komedi oyuncusu ve sinema oyuncularından Kemal Sunal ölüm yıldönümünde anılıyor. Gülen yüzü ile milyonları kendine hayran bırakan usta komedyen Kemal Sunal vefatının 22. yılında da büyük bir sevgiyle anılıyor.

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal da duygusal bir paylaşımda bulundu. Gül Sunal paylaşımında "Kemalcim 1 sene daha geçti… Biz yine hiç ayrılmadık. Bugün ilk defa sana gelemiyorum. Ama hep yanımdasın bunu biliyorsun di mi? çok özlüyorum çok…" dedi.

Kemal Sunal'ın ardından Twitter'da da yüzlerce paylaşım yapıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

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Kemal Sunal, oyunculuk kariyeri boyunca 82 filmde rol almıştır. 1972 yapımı Tatlı Dillim filmi, oyunculuk kariyerinde ilk rol aldığı film, 1999 yapımı Propaganda ise rol aldığı son sinema filmidir. 3 Temmuz 2000 tarihinde, Necati karakterini canlandıracağı; Balalayka isimli filmin çekimlerine gitmek üzere bindiği uçağın kalkışından önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.


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Kemal Sunal
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