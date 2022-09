Tosyalı'dan 17. Contemporary Istanbul'da sanatta ileri dönüşüme destek

İSTANBUL (AA) - Tosyalı Holding, Contemporary Istanbul Vakfı ile sanatta ileri dönüşümü desteklemek üzere başlattığı uzun soluklu iş birliğini devam ettiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tosyalı Holding, sürdürülebilir bir gelecek için demir-çelik endüstrisinde başlattığı yeşil dönüşümü hayatın farklı alanlarına yayarak bu konuda toplumda farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Geçen yıl Contemporary Istanbul'da 100'üncü yaşını kutlayan heykeltıraş İlhan Koman sergisinin partnerliğini üstlenerek sanatta ileri dönüşümü desteklemek üzere ilk adımı atan Tosyalı Holding, bu yıl da Contemporary Istanbul Vakfı "Artist in Residence" (Sanatçı Misafir Programı) kapsamında, dünya ve Türkiye'den alanında öncü sanatçıları İstanbul Maslak'ta kurulan özel bir stüdyoda ağırladı.

- 27 tonluk hurda malzeme birer sanat eserine dönüştü

"Artist in Residence" programına katılan sanatçılar Chiara de Rocchi, Emrullah Örünklü, Koray Tokdemir, Nermin Ülker ve Songül Girgin, mayıs ayında Tosyalı Holding’in Osmaniye'deki tesislerini ziyaret ederek üretim alanlarında hurdaya ayrılan 27 tonluk hurda içinden atık materyalleri seçerek programa özel kurulan stüdyoda ileri dönüşüm temasıyla eser üretmek üzere çalışmalarına başladı.

Doğaya saygılı, sürdürülebilir bir yaşam için bir araya gelen 5 sanatçı ileri dönüşüm pratikleriyle tüketildikten sonra kullanılmayan ve amaçsızlaşan malzemelere hayat verdi. Ortaya çıkan eserler, 17-22 Eylül'de Contemporary Istanbul'un 17. edisyonunda Tersane Istanbul'da sergileniyor.

17. Contemporary Istanbul kapsamında farklı etkinliklerle de sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırmaya devam eden Tosyalı Holding'in desteklediği "Sanatta İleri Dönüşüm Paneli", Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, sanatçı Kemal Tufan, koleksiyoner ve galerici Emirhan Elkörek ve Contemporary Istanbul Sanat Direktörü Aslı Ünal'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sanatseverlerin merakla takip ettiği panelin izleyicileri arasında Tosyalı Holding'in Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen çok sayıda iş ortağı da yer aldı.

- "Sürdürülebilirlik, kurumlar ve şirketler üstü, dünyanın geleceğiyle ilgili olan hayati bir konu"

Açıklamada paneldeki konuşmasına yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, sürdürülebilirliğin herkesi ilgilendirmesi gereken, hayati bir konu olduğunu belirtti.

Dünyada iklim krizi, küresel ısınma, Kovid-19 salgını, savaşlar, göçler ve salgın hastalıklar gibi önemli birçok mesele olduğunu, bunların getirdiği zorlukları göz ardı edemeyeceklerini aktaran Tosyalı," Ben her zaman pozitif tarafta olmayı tercih ediyor ve bu meselelerin nasıl çözümlenebileceğine odaklanmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü insanlar hep birbirini takip ediyor. Eğer iyinin, güzelin, doğru olanın peşinden giderseniz insanlar da bunu takip ediyor ve ilham alarak daha iyisini yapmak için cesaret buluyor. O yüzden ben sürdürülebilirlik meselesini de kurumlar ve şirketler üstü bir konu olarak görüyorum. Bu konuda ne kadar çok şey yapar, birbirimizden ne kadar çok öğrenirsek dünyamız ve gelecek nesiller için o kadar iyi olacak. Biz de bu anlayışla Tosyalı Holding olarak ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında sadece kendi işimizle ilgilenmiyor, öncelikle çevreye, topluma ve dünyaya fayda sağlamaya odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tosyalı Holding'in tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm odaklı olarak yürütürken, aynı zamanda bu konuda farkındalık yaratmak adına sanatta ileri dönüşümü desteklediğini bildiren Tosyalı, şunları kaydetti:

"Dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olarak teknoloji, inovasyon, ileri dönüşüm ve yenilebilir enerjiye yaptığımız yatırımlarla çevresel etkimizi her geçen gün daha da azaltıyoruz. Tamamen hidrojen ile çalışma kabiliyetine sahip olacak tesislerimiz ve dünyanın en büyük çatı üzeri güneş enerjisi santrali projemizle fosil yakıtların kullanılmadığı, her şeyin sürdürülebilirlik ve döngüsel yaklaşım ile topluma ve ekonomiye kazandırıldığı bir ekosistem oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu tür çabaların gerçek bir değişim ve dönüşüm yaratması için toplumda bu konuda farkındalık yaratmanın çok kritik olduğu düşüncesiyle sürdürülebilirliği farklı alanlarda da destekliyoruz. Sanatın, sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm konusunda toplumda farkındalık yaratabilecek en önemli alanlardan biri olduğu düşüncesiyle Contemporary Istanbul ile geçen yıl başlattığımız iş birliğimizi devam ettiriyoruz. Artist in Residence Programı (Sanatçı Misafir Programı) kapsamında sanatçılarımızın Tosyalı Holding tesislerinden seçtikleri hurda malzemelerin birer sanat eserine dönüşmüş olması sürdürülebilir bir gelecek adına oldukça heyecan verici. İnanıyorum ki sorumlu üretim ve tüketimi ne kadar teşvik edersek, geri dönüşümün önemini ne kadar iyi anlatabilirsek dünyamız o kadar çok yaşanabilir bir yer haline gelecek. O yüzden bizim bugün 70'inci yılını kutlamaya hazırlanan bir şirket olarak açtığımız bu yolun herkese ilham vermesini ve iyi bir örnek olmasını diliyorum."

- "Özel sektörün sanatta ileri dönüşüm için verdiği desteğin toplumsal açıdan değer yaratacağını düşünüyorum"

Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli de sürdürülebilirliğin toplumsal hafızada kalıcı olarak yer etmesinde sanatın çok önemli bir rolü olacağını ve özel sektörün bu konuda vereceği desteğin çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Güreli, Türkiye'de sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasında özel sektörün son dönemde çok önemli bir rol üstlendiğini gördüklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle sanat ve sürdürülebilirliği birlikte düşünme fikri, toplumu daha çağdaş yarınlara taşıma konusunda hepimiz için umut verici bir gelişme. Özel sektörün son dönemde sanat projelerine verdiği desteğin sanatta ileri dönüşüm için de veriliyor olmasının yeni bir deneyim olmanın da ötesinde toplumsal açıdan değer yaratacak önemli bir misyon üstleneceğini düşünüyorum. Tosyalı Holding ile Contemporary Istanbul Vakfı'nın gerçekleştirdiği 'Artist in Residence' projesinin bu konuda topluma ilham verecek iyi bir örnek olacağına inanıyorum. Eğer bu tür projeleri daha da geliştirir ve sayısını artırırsak Türkiye'nin büyük bir sanat merkezine dönüşmesi yolunda önemli bir mesafe kaydedebiliriz. Bu uzun soluklu bir yolculuk ve bu yolculukta özel şirketlerden yerel yönetimlere kadar herkesin desteği ve iş birliğine fazlasıyla ihtiyaç var."

Tosyalı Holding'in karbon ayak izini sıfıra indirgemek amacıyla ürettiği yeşil çelik teknolojisi ve yatırım, globalleşme ve sürdürülebilirlik hedefleriyle de örtüşen "Artist in Residence" projesi ile hurda ve atık malzemeleriyle ileri dönüşüm temasıyla üretim yapan sanatçıların üretimlerinin sergilenmesi ve uluslararası boyuta taşınması hedefleniyor. Aynı zamanda farklı malzeme diliyle sanatçılara özgürlük tanımak ve yaratıcılıklarının önüne geçmeden farklı bakış açıları getirebilecekleri üretimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.