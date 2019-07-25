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Tottenham 1 - 2 Manchester United (2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 25.07.2019 17:27 | Son Güncelleme

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester United, Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

Tottenham 1 - 2 Manchester United (2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası)

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, İngiliz takımları Tottenham ile Manchester United, Çin'in Şanghay kentindeki Hongkou Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester United, 21. dakikada Anthony Martial'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Tottenham, 65. dakikada Lucas Moura'nın ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Çabuk toparlanan Manchester United, 80. dakikada Angel Gomes'in fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

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Manchester United Tottenham

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