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Tottenham 3 - 1 Leicester City (Premier Lig)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.02.2019 20:11 | Son Güncelleme

İngiltere'de Manchester City ve Liverpool ile beraber şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham Hotspur, Manchester City'nin Chelsea ile karşılaşacağı haftada Leicester City karşısında hata yapmadı. Tottenham, rakibini 3-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Tottenham 3 - 1 Leicester City (Premier Lig)

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham, Wembley Stadı'nda Leicester City'yi ağırladı.

Tottenham, 33. dakikada Davinson Sanchez, 63. dakikada Christian Eriksen ve 90+1. dakikada Son Heung-Min'in attığı gollerle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Konuk takımın tek golünü 76. dakikada Jamie Vardy kaydetti.

Ayrıca Leicester City, 59. dakikada oyuna giren Vardy ile 60. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Tottenham, 60 puana ulaştı ve lider Liverpool ile arasındaki 5 puanlık farkın açılmasına izin vermedi. Ligde 5 maçtır galip gelemeyen Leicester City ise 32 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tottenham leicester city ingiltere premier ligi

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