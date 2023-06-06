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Tottenham, Ange Postecoglou ile 4 yıllık anlaşma sağladı

06.06.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, son olarak İskoç temsilcisi Celtic’i çalıştıran Avusturyalı Teknik Direktör Ange Postecoglou ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Tottenham, Ange Postecoglou ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, teknik direktörlük görevi için 57 yaşındaki Avusturalyalı çalıştırıcı Ange Postecoglou ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını bildirdi. Tottenham, sosyal medya hesabından Ange Postecoglou ile dört yıllık sözleşmeyle imzalandığını ve yeni Teknik Direktör olarak anlaştıkları için mutlu olduklarını ifade eden bir açıklama yayımladı.

Son olarak İskoçya ekiplerinden Celtic’i çalıştıran 57 yaşındaki teknik adam, yeşil-beyazlılarla çıktığı 113 maçta 2.31 puan ortalaması yakalarken 2 de İskoçya Şampiyonluğu elde etti. Bir dönem Avustralya Milli Takımı’nı da çalıştıran Postecoglou, 2015 yılında Asya Şampiyonluğu yaşadı.

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