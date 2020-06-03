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Tottenham'da koronavirüs şoku

İNGİLTERE HABERLERİ  | 03.06.2020 18:31 | Son Güncelleme

Premier League yönetimi, 1197 kişiye Covid-19 testi yapıldığını ve 1 pozitif vakaya rastlandığını duyurdu. Pozitif vaka hakkında ise Tottenham kulübü açıklama yaptı.

Tottenham'da koronavirüs şoku

Premier League yönetimi, 1197 kişiye Covid-19 testi yapıldığını ve 1 pozitif vakaya rastlandığını duyurdu. Poztifi vaka hakkında ise Tottenham kulübü açıklama yaptı. Londra ekibi bir kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

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