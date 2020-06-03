Tottenham'da koronavirüs şoku

Premier League yönetimi, 1197 kişiye Covid-19 testi yapıldığını ve 1 pozitif vakaya rastlandığını duyurdu. Poztifi vaka hakkında ise Tottenham kulübü açıklama yaptı. Londra ekibi bir kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Survivor Aycan için bomba iddia!
Altınordulu Kerim için Beşiktaş iddiası
'Şampiyonluğun en büyük favorisi biziz'
Trabzonspor kayıp istemiyor
Hazırlık maçına onay çıkmadı
Karpaty 14 gün tecrit altında kalacak
Tugay Kerimoğlu'ndan F.Bahçe itirafı
Kaan Ayhan'dan G.Saray yanıtı
Yıldız futbolcu Galatasaray'ı açıkladı
İşte Malcolm Delaney'in yeni takımı
Roma’dan büyük destek
Şenol Güneş'ten teşekkür
Hasan Ali Kaldırım ezeli rakibe gidiyor!
Nuri Şahin için flaş transfer açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum