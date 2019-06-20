Tottenham'dan Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren ve bir yandan da UEFA'nın vereceği kararı bekleyen Fenerbahçe, yapacağı transferlere kaynak yaratmak için Eljif Elmas'ı elden çıkartacak. Fenerbahçe, Eljif Elmas için 20 milyon bonservis bedeli belirledi. Everton, Lazio, Napoli, Inter ve Arsenal ile görüşmeler sürerken, bir teklif de Tottenham'dan geldi.
JANSSEN ARTI 19 MİLYON EURO
Eljif Elmas'ı son 1 sezondur takip eden Tottenham scout ekibi, menajer Pochettino'nun da onayını alarak başkan Daniel Levy'nin önüne koydu. Fenerbahçe'nin finansal sıkıntıda olmasını fırsata çevirmek isteyen Tottenham, sarı-lacivertli kulübe 19 milyon Euro'luk bonservis bedeli + Vincent Janssen'i önerdi. Tottenham'ın teklifini değerlendirmeye alan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile yapacağı görüşmenin ardından Vincent Janssen takası hakkındaki son kararını da verip, İngiliz kulübüne iletecek.
İngiliz kulübünün yanı sıra Napoli ile de resmi olarak görüşen sarı lacivertli kulüp, 12 milyon Euro'luk teklif aldı ama kabul etmeyerek 20 milyon Euro istedi. Lazio da Fenerbahçe'nin kapısını genç futbolcu için çaldı. Teklif Fenerbahçe'nin istediği paranın 7 milyon Euro altında kalınca süreç askıya alındı.
ELJİF ELMAS KİMDİR?
Makedonya'nın Skopje kentinde dünyaya gelen Eljif Elmas, futbola Makedonya kulubü Rabotnicki'nin altyapısında başlamış, 2015 yılında ise A takıma yükselip profesyonel olarak forma giymeye devam etmiştir. 1,82 boyunda olan ve sağ ayağına hakim olan Elmas, Makedonya'nın 21 yaş altı takımlarında forma giymiş, son olarak da Makedonya A Milli Takımı'na yükselmiştir. On numara mevkisinde oynayabilen genç yetenek, ihtiyaç halinde kanat ve merkez orta sahada da mücadele edebilmektedir. 2017/2018 sezonunda Fenerbahçe'ye gelen Eljif Elmas, devre arasında lisansının çıkmasıyla birlikte A takımda forma giymeye başladı.
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