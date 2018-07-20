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Tottenham, Heung-Min Son'un sözleşmesini uzattı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 20.07.2018 17:22 | Son Güncelleme

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Güney Koreli futbolcu Heung-Min Son'un sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Tottenham, Heung-Min Son'un sözleşmesini uzattı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İngiliz ekibi Tottenham, iç transferde Güney Koreli futbolcu Heung-Min Son ile nikah tazeledi.

Tottenham'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Son'un sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. 26 yaşındaki futbolcu, 2015 yılında Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'den 30 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Güney Koreli oyuncu, Tottenham ile toplamda 140 resmi müsabakaya çıktı ve 47 kez rakip fileleri havalandırdı.

Heung-Min Son, Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda da Güney Kore'nin kadrosunda yer almış ve 2 gol kaydetmişti.

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Tottenham Heung-Min Son

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