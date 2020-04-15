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Tottenham Hotspur Stadı'nda koronavirüs testi yapılmaya başlandı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 15.04.2020 18:27 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın stadında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında test yapılmaya başlandı.

Tottenham Hotspur Stadı'nda koronavirüs testi yapılmaya başlandı

Kulüpten yapılan açıklamada, Tottenham Hotspur Stadı'nın otoparkının koronavirüs testi için North Middlesex Hastanesi'nin kullanımına sunulduğu belirtildi.

Statta günlük 70 civarında koronavirüs testi yapılacağı ve Tottenham'ın test için stat kapılarını açan ilk Premier Lig ekibi olduğu kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Daniel Levy, "Salgın ilk başladığında stadın koronavirüsle mücadele için kullanılabileceğini yetkilere bildirmiştik. Bunun şimdi gerçekleşmesinden dolayı memnunuz." ifadelerini kullandı.

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