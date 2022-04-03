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Tottenham - Newcastle United maçı canlı nasıl izlenir? Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman? Tottenham - Newcastle United maçı hangi kanalda yayınlanacak?

03.04.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de heyecanı kasıp kavurmaya devam ediyor. Tottenham ile Newcastle United karşı karşıya geleceği maç sabırsızlıkla bekleniyor. Tottenham ile Newcastle United maçının saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. İşte Tottenham ile Newcastle United maçına dair detaylar!

Tottenham - Newcastle United maçı canlı nasıl izlenir? Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman? Tottenham - Newcastle United maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Premier Lig'de bu hafta Tottenham ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, Tottenham ile Newcastle United maçına dair ayrıntıları öğrenmek istiyor. Tottenham ile Newcastle United maçının saati, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı sorgulanıyor. Tottenham ile Newcastle United maçına dair merak ettiklerinize haberimizden öğrenebilirsiniz...

TOTTENHAM - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN?

Tottenham - Newcastle United maçı 3 Nisan Pazar günü saat 18:30'da oynanacak.

TOTTENHAM - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tottenham - Newcastle United maçı 3 Nisan Pazar günü saat 18:30'da oynanacak. Bu mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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