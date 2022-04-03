Tottenham - Newcastle United maçı canlı nasıl izlenir? Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman? Tottenham - Newcastle United maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Premier Lig'de bu hafta Tottenham ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, Tottenham ile Newcastle United maçına dair ayrıntıları öğrenmek istiyor. Tottenham ile Newcastle United maçının saati, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı sorgulanıyor. Tottenham ile Newcastle United maçına dair merak ettiklerinize haberimizden öğrenebilirsiniz...

TOTTENHAM - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN?

Tottenham - Newcastle United maçı 3 Nisan Pazar günü saat 18:30'da oynanacak.

TOTTENHAM - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tottenham - Newcastle United maçı 3 Nisan Pazar günü saat 18:30'da oynanacak. Bu mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

