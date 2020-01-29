Tottenham, PSV'den Steven Bergwijn'ı 27 milyon Sterlin karşılığında transfer etti

Tottenham Kulübü, kariyerine 2014'te PSV'de başlayan 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu Bergwijn ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kanatlar, forvet arkası ve santrfor pozisyonlarında görev yapabilen Bergwijn, bu sezon PSV formasıyla 29 maça çıkıp 6 gol attı.
Öte yandan İngiltere basını, Tottenham'ın bu transfer için PSV'ye 27 milyon sterlin bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.
(AA)
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