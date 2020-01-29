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Tottenham, PSV'den Steven Bergwijn'ı 27 milyon Sterlin karşılığında transfer etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 29.01.2020 18:21 | Son Güncelleme

Tottenham, Hollanda'nın PSV takımından hücum oyuncusu Steven Bergwijn'ı renklerine bağladı. İngiliz basını, Tottenham'ın bu transfer için PSV'ye 27 milyon Sterlin bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.

Tottenham, PSV'den Steven Bergwijn'ı 27 milyon Sterlin karşılığında transfer etti

Tottenham Kulübü, kariyerine 2014'te PSV'de başlayan 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu Bergwijn ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kanatlar, forvet arkası ve santrfor pozisyonlarında görev yapabilen Bergwijn, bu sezon PSV formasıyla 29 maça çıkıp 6 gol attı.

Öte yandan İngiltere basını, Tottenham'ın bu transfer için PSV'ye 27 milyon sterlin bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Futbol Tottenham psv Steven Bergwijn

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