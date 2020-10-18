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Tottenham, son dakika golüyle galibiyeti kaçırdı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.10.2020 21:22 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham, sahasında West Ham United ile 3-3 berabere kaldı.

Tottenham, son dakika golüyle galibiyeti kaçırdı

Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, 1. dakikada Heung-Min Son ile 8 ve 16. dakikalarda Harry Kane'in attığı gollerle derbi mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde kapadı.

  1. dakikada Fabian Balbuena ile ilk golünü bulan konuk takım, 85. dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi. 90+4. dakikada Manuel Lanzini'nin şık golüyle karşılaşma 3-3 sona erdi.

Real Madrid'den kiralık olarak eski takımı Tottenham'a geri dönen Gareth Bale, 72. dakikada oyuna girdi.

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