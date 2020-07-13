Tottenhamlı Serge Aurier'nin kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

Fransa basınında yer alan haberlerde, Toulouse kentinde bir gece kulübü çıkışında vurularak karnından yaralanan 26 yaşındaki Christopher'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Öte yandan Tottenham Kulübü, Christopher'ın ölümü dolayısıyla Aurier ailesi için başsağlığı mesajı yayımladı. Kardeşi Serge gibi Lens altyapısından yetişen Christopher, amatör seviyede futbol oynuyordu.
(AA)
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