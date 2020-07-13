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Tottenhamlı Serge Aurier'nin kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.07.2020 15:04 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Serge Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, Fransa'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Tottenhamlı Serge Aurier'nin kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

Fransa basınında yer alan haberlerde, Toulouse kentinde bir gece kulübü çıkışında vurularak karnından yaralanan 26 yaşındaki Christopher'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Öte yandan Tottenham Kulübü, Christopher'ın ölümü dolayısıyla Aurier ailesi için başsağlığı mesajı yayımladı. Kardeşi Serge gibi Lens altyapısından yetişen Christopher, amatör seviyede futbol oynuyordu.

(AA)

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