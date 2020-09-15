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Tottenhamlılar çıldırdı: 'Sörloth'u istemiyoruz'

İNGİLTERE HABERLERİ  | 15.09.2020 08:49 | Son Güncelleme

Tottenham'da gündem Alexander Sörloth... Teknik direktör Mourinho'nun Sörloth hakkındaki sözlerinin ardından sosyal medyada Londra kulübünün taraftarları ayaklandı.

Tottenhamlılar çıldırdı: 'Sörloth'u istemiyoruz'

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth’a ilgisini açıklamasının ardından İngiliz ekibinin taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi. Taraftarlar “Crystal Palace ile Premier Lig’de başarısız olmuş bir golcü, Tottenham’ın ihtiyacı olan kişi değil” ifadelerini kullandılar.

Tottenham'lı taraftarların sosyal medyada bir çok paylaşımda bulunduğu görüldü.

NE DEMİŞTİ?

Mourinho, Everton'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında "Sörloth'u istiyor musunuz?" sorusu üzerine "Oyuncu için konuşmayacağım çünkü Trabzonspor'a ait. Ancak eğer başkan görüştüğümüzü söylerse, bunun doğru olmadığını söylemem." cevabını vermişti. (AKŞAM)

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