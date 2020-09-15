Tottenhamlılar çıldırdı: 'Sörloth'u istemiyoruz'

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth’a ilgisini açıklamasının ardından İngiliz ekibinin taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi. Taraftarlar “Crystal Palace ile Premier Lig’de başarısız olmuş bir golcü, Tottenham’ın ihtiyacı olan kişi değil” ifadelerini kullandılar.
Tottenham'lı taraftarların sosyal medyada bir çok paylaşımda bulunduğu görüldü.
Mourinho, Everton'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında "Sörloth'u istiyor musunuz?" sorusu üzerine "Oyuncu için konuşmayacağım çünkü Trabzonspor'a ait. Ancak eğer başkan görüştüğümüzü söylerse, bunun doğru olmadığını söylemem." cevabını vermişti. (AKŞAM)
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