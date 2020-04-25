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Totti: Oğlumu Lazio'ya gönderecek kadar aptal değilim

İTALYA HABERLERİ  | 25.04.2020 12:31 | Son Güncelleme

Roma'nın efsane futbolcularından Francesco Totti, oğlu Cristian'ın Lazio'ya transfer olasılığıyla ilgili “Onu Lazio'ya gönderecek kadar aptal değilim” dedi.

Totti: Oğlumu Lazio'ya gönderecek kadar aptal değilim

Roma'nın unutulmaz futbolcusu Francesco Totti, başkent ekibinin ezeli rakibi Lazio'yu hedef aldı.

Totti daha önce verdiği bir demeçte oğlu Cristian'ın Lazio'ya gitmek istemesi durumunda karşı gelmeyeceğini söylemiş ve Roma taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Alessandro Del Piero ile Instagram'da canlı yayına katılan Totti bu duruma açıklık getirdi. Totti konuşmasında, 'Eğer temsilci rolünde olursam ve Juventus, Milan, Lazio transfer için beni ararsa cevap vereceğimi söyledim. Cristian zaten benim gibi... O da benim verdiğim yanıtı verirdi, yani hayır. Cristian'ı Lazio'ya gönderecek kadar aptal değilim. Gerçekten bunu yapacağımı mı düşünüyorsunuz?' diye konuştu.

(NTV SPOR)

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Anahtar Kelimeler:
Francesco Totti roma İtalya lazio

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