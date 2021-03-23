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  4. Tövbeler Olsun dizisi ne zaman bitecek? Tövbeler Olsun 31. ve final bölümü fragmanı yayınlandı

Tövbeler Olsun dizisi ne zaman bitecek? Tövbeler Olsun 31. ve final bölümü fragmanı yayınlandı

23.03.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1 ekranlarında yayınlanan Tövbeler Olsun dizisi 31. bölümüyle final yaparak ekrana veda ediyor. Başrollerini Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can'ın paylaştığı Tövbeler Olsun dizisinin final bölümü fragmanı da yayınlandı.

TRT'nin Milim Sanat imzalı dizisi Tövbeler Olsun ekrana veda ediyor. Dizi, Güven Kıraç, Erkan Can, İpek Tuzcuoğlu, Çiçek Dilligil, Ünal Silver ve Seda Türkmen gibi çok sayıda ünlü ismi buluşturmuştu.

Yönetmen koltuğunda Serdar Akar ve Şafak Bal'ın oturduğu 'Tövbeler Olsun' dizisi 25 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 31. bölümü ile sevenlerine veda edecek.
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TÖVBELER OLSUN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama “pinti” bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding’in patronu Namzet Horanta’nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra’yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Güven Kıraç
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