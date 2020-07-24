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Tövbeler Olsun dizisinden yeni fragman yayınlandı! İşte Tövbeler Olsun konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 24.07.2020 00:21 | Son Güncelleme

TRT 1’in çekimleri tüm hızıyla devam eden yeni dizisi Tövbeler Olsun'un ikinci fragmanı yayınlandı. Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can'ın başrollerde oynadığı komedi dizisi Tövbeler Olsun, yeni sezonda ekranlarda olacak. Dizinin jenerik müziğini ise Mazhar Alanson hazırladı. Peki Tövbeler Olsun dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte yeni dizi Tövbeler Olsun 1. bölümden yeni fragman.

Başrollerini Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can’ın paylaştığı TRT1'in merakla beklenen yeni dizisi Tövbeler Olsun'dan eğlenceli bir fragman yayınlandı. Tövbeler Olsun dizisi, mücevher imalatçısı olan Horanta Holdingin patronu Namzet Horanta'nın (Güven Kıraç), pintilikten cömertliğe giden büyük değişimini anlatıyor.

Dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil,Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
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TÖVBELER OLSUN KONUSU NEDİR?

Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama “pinti” bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding’in patronu Namzet Horanta’nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra’yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanacak.

Tövbeler Olsun4

TÖVBELER OLSUN OYUNCU KADROSU

Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil, Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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Proje tasarımı Hasan Kaçan’a ait olan dizinin yapımcılığını Mustafa Fener üstleniyor.

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Dizinin senaryosu ise Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan imzasını taşıyor.

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