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Tövbeler Olsun dizisine sürpriz oyuncu! Ayça Işıldar, Tövbeler Olsun'da Makbuş karakterini canlandıracak!

28.01.2021 20:49 | Son Güncelleme:
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Tövbeler Olsun dizisine sürpriz oyuncu! Ayça Işıldar, Tövbeler Olsun'da Makbuş karakterini canlandıracak!

TRT 1’in pazar akşamları izleyiciyle buluşan sevilen aile komedisi Tövbeler Olsun'a yeni bir isim dahil oluyor. Başarılı oyuncu Ayça Işıldar, Tövbeler Olsun dizisinde Makbuş karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Tövbeler Olsun dizisinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mahşer - i Cümbüş tiyatro ekibinden tanıdığımız oyuncu Ayça Işıldar, ‘Makbuş’ karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

HORANTA AİLESİ ‘NİN SÜRPRİZ MİSAFİRİ

Makbule Geçti, Cemre'nin gidişiyle tamamen kontrolden çıkan Horanta'ların evini düzene sokacak.

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Esprili halleri, tatlı sert konuşmalarıyla Horanta ailesine renk katacak olan Makbule Geçti karakterini ise sevilen oyuncu Ayça Işıldar hayat verecek.
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Horanta ailesi ise, evlerini böylesine çekip çevirecek birini buldukları için Enişte ’nin sürpriz misafiri 'Makbuş' a dört elle sarılacaktır.

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