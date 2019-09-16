Toyota güneş enerjili otomobil için çekimser konuştu

Uzun bir süredir güneş enerjisi kullanarak yoluna devam eden araçlar ile ilgili önemli araştırmalar gerçekleştiriliyordu. Toyota bu araştırmalarda başı çekiyordu ve kötü haberi de o verdi. Şirket, güneş enerjisinin aracın hareketini devam ettirmek için yeterli miktarda enerji sağlayamadığını söyledi.

Güneş enerjisi kullanılarak hareket ettirilecek olan otomobiller hiçbir şekilde yakıta ihtiyaç duymayacak. Sadece tepede bulunan güneş enerjisi panelleri yer alacak ve bu paneller sağladığı elektrik ile birlikte aracın devamlı olarak kullanılmasını teşvik edecekti.

Yapılan çalışmalar sonucunda, bu tür otomobillerin çok fazla performans sağlayamayacağı ve bu nedenden dolayı da benzinli araçlarla yarışma ihtimallerinin olmadığı belirlendi. Şu an için güneş enerjisi ile elde edilebilecek elektrik yüksek değil. Toyota bu araçlardan Birkaç tanesini deneme amaçlı tasarladı.

Toyota başkanı arabalarda güneş enerjisi kullanımının şu an için çok erken olduğunu ifade etti. Verdiği tarih bakımından da biraz karamsar olduğunu söyleyebiliriz. Ona göre muhtemelen önümüzdeki 50 yıl içerisinde bu tür araçların yapımı zar zor gerçekleştirilecektir. Araçların güneş enerjisi ile hareket ettirilmesi sizce de kullanışlı görünüyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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